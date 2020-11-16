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Юнармейцы в Самарской области устроили праздник на 94-летие ветерана
Юнармейцы в Самарской области устроили праздник на 94-летие ветерана
Юнармейцы устроили персональный праздник во дворе дома ветерана Великой Отечественной войны Александра Степанова в честь его 94-летия, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T18:55
2020-12-04T19:56
самарская область
общество
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САМАРА, 16 ноя — РИА Новости. Юнармейцы устроили персональный праздник во дворе дома ветерана Великой Отечественной войны Александра Степанова в честь его 94-летия, сообщает пресс-служба Центрального военного округа."В Самарской области юнармейцы на 94-летие участника Великой Отечественной войны Александра Михайловича Степанова устроили персональный праздник во дворе его дома с барабанами, знаменами и парадной коробкой", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, фронтовик вышел во двор своего дома в Безенчуке, где юноши и девушки прочитали ветерану стихи, спели песни, сыграли на барабанах и прошли торжественным маршем как на параде Победы. К поздравлениям присоединились местные органы самоуправления: глава Безенчукского района Владимир Аникин и глава Безенчука Наталья Райская вручили ветерану памятные подарки.Александр Степанов служил в артиллерийских подразделениях в должности водителя, воевал на 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Перенес одну рану средней тяжести, дошел до Берлина. Награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью "За отвагу" (за помощь раненому сослуживцу на поле боя), "За победу над Германием" и другими наградами.
https://ria.ru/20201114/samara-1584601510.html
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самарская область, общество

Юнармейцы в Самарской области устроили праздник на 94-летие ветерана

18:55 16.11.2020 (обновлено: 19:56 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЮнармейцы во время городской патриотической акции "Белые чайки" в Новороссийске
Юнармейцы во время городской патриотической акции Белые чайки в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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САМАРА, 16 ноя — РИА Новости. Юнармейцы устроили персональный праздник во дворе дома ветерана Великой Отечественной войны Александра Степанова в честь его 94-летия, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Самарской области юнармейцы на 94-летие участника Великой Отечественной войны Александра Михайловича Степанова устроили персональный праздник во дворе его дома с барабанами, знаменами и парадной коробкой", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, фронтовик вышел во двор своего дома в Безенчуке, где юноши и девушки прочитали ветерану стихи, спели песни, сыграли на барабанах и прошли торжественным маршем как на параде Победы. К поздравлениям присоединились местные органы самоуправления: глава Безенчукского района Владимир Аникин и глава Безенчука Наталья Райская вручили ветерану памятные подарки.
Александр Степанов служил в артиллерийских подразделениях в должности водителя, воевал на 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Перенес одну рану средней тяжести, дошел до Берлина. Награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью "За отвагу" (за помощь раненому сослуживцу на поле боя), "За победу над Германием" и другими наградами.
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