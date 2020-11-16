Юнармейцы в Самарской области устроили праздник на 94-летие ветерана
18:55 16.11.2020 (обновлено: 19:56 04.12.2020)
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЮнармейцы во время городской патриотической акции "Белые чайки" в Новороссийске
САМАРА, 16 ноя — РИА Новости. Юнармейцы устроили персональный праздник во дворе дома ветерана Великой Отечественной войны Александра Степанова в честь его 94-летия, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"В Самарской области юнармейцы на 94-летие участника Великой Отечественной войны Александра Михайловича Степанова устроили персональный праздник во дворе его дома с барабанами, знаменами и парадной коробкой", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, фронтовик вышел во двор своего дома в Безенчуке, где юноши и девушки прочитали ветерану стихи, спели песни, сыграли на барабанах и прошли торжественным маршем как на параде Победы. К поздравлениям присоединились местные органы самоуправления: глава Безенчукского района Владимир Аникин и глава Безенчука Наталья Райская вручили ветерану памятные подарки.
Александр Степанов служил в артиллерийских подразделениях в должности водителя, воевал на 1-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. Перенес одну рану средней тяжести, дошел до Берлина. Награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью "За отвагу" (за помощь раненому сослуживцу на поле боя), "За победу над Германием" и другими наградами.
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