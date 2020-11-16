https://ria.ru/20201116/pereezdy-1584859312.html

В Минтруде рассказали, в какие регионы чаще всего переезжают россияне

В Минтруде рассказали, в какие регионы чаще всего переезжают россияне

Две трети переездов приходятся на четыре российских региона, сообщил директор департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил Кирсанов. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T16:08

2020-11-16T16:08

2020-11-16T16:09

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

москва

московская область (подмосковье)

краснодарский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/153066/81/1530668147_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_db919ccdec5512806517e3b875830e66.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Две трети переездов приходятся на четыре российских региона, сообщил директор департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил Кирсанов.Он отметил, что в РФ движение осуществляется в центростремительном направлении - от периферии к столицам регионов, от них - к столичным регионам."Четыре основные территории, куда... (идет) миграционный приток, - это Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Ленинградская область. На них приходится фактически две трети переездов", - сказал Кирсанов на расширенном заседании комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.Он также отметил, что люди переезжают также в теплые регионы - Краснодарский край, Крым.

https://ria.ru/20201116/posobiya-1584858086.html

москва

московская область (подмосковье)

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), москва, московская область (подмосковье), краснодарский край, общество