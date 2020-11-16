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В Минтруде рассказали, в какие регионы чаще всего переезжают россияне
В Минтруде рассказали, в какие регионы чаще всего переезжают россияне
Две трети переездов приходятся на четыре российских региона, сообщил директор департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил Кирсанов. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T16:08
2020-11-16T16:08
2020-11-16T16:09
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
москва
московская область (подмосковье)
краснодарский край
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Две трети переездов приходятся на четыре российских региона, сообщил директор департамента занятости населения Минтруда РФ Михаил Кирсанов.Он отметил, что в РФ движение осуществляется в центростремительном направлении - от периферии к столицам регионов, от них - к столичным регионам."Четыре основные территории, куда... (идет) миграционный приток, - это Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Ленинградская область. На них приходится фактически две трети переездов", - сказал Кирсанов на расширенном заседании комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.Он также отметил, что люди переезжают также в теплые регионы - Краснодарский край, Крым.
https://ria.ru/20201116/posobiya-1584858086.html
москва
московская область (подмосковье)
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), москва, московская область (подмосковье), краснодарский край, общество