https://ria.ru/20201116/patrushev-1584838143.html

Патрушев выступит на саммите БРИКС с докладом по антитеррору

Патрушев выступит на саммите БРИКС с докладом по антитеррору

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выступит с докладом по антитеррористической тематике перед лидерами стран БРИКС на предстоящем 17 ноября... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T14:34

2020-11-16T14:34

2020-11-16T14:34

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юар

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выступит с докладом по антитеррористической тематике перед лидерами стран БРИКС на предстоящем 17 ноября саммите организации, заявил в понедельник замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.Саммит БРИКС состоится 17 ноября в режиме видеоконференции."Перед лидерами выступит секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он расскажет об итогах заседания высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности", - сказал Рябков в ходе тематического брифинга, организованного на площадке МИА "Россия сегодня".Как отметил российский дипломат, речь идет об "очень важном механизме пятистороннего сотрудничества", отвечающем за настройку работы профильных рабочих групп по противодействию терроризму, международной информационной безопасности, противодействию коррупции и наркотикам.БРИКС - неформальное межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, целью которого является развитие всестороннего диалога и сотрудничества.

https://ria.ru/20201030/dvizhenie-1582337093.html

https://ria.ru/20201030/ekstremisty-1582328974.html

китай

юар

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брикс, сергей рябков, китай, юар, бразилия, николай патрушев, в мире