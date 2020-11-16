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В КЧР ввели новые ограничения в связи с COVID-19
В КЧР ввели новые ограничения в связи с COVID-19
В Карачаево-Черкесии ввели дополнительные меры с целью предотвращения распространения COVID-19 в регионе, сообщил глава республики Рашид Темрезов РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T13:29
2020-11-16T13:29
2020-11-16T13:29
карачаево-черкесская республика
здоровье - общество
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 16 ноя – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии ввели дополнительные меры с целью предотвращения распространения COVID-19 в регионе, сообщил глава республики Рашид ТемрезовОн отметил, что число ежедневно выявленных новых случаев заболевания держится на уровне 85-90 человек в сутки, растет количество госпитализированных.В связи с этим с 16 ноября и до особого распоряжения в КЧР приостанавливается работа предприятий общепита в ночное время и организация развлекательных мероприятий. Темрезов также сообщил, что в регионе с понедельника запрещено проведение культурных, просветительских, досуговых, зрелищных, рекламных мероприятий, мастер-классов и тренингов. Временно не будут работать детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, кинотеатры, концертные залы и театры не должны быть заполнены больше, чем на 25 процентов. Массовые спортивные мероприятия допускаются лишь при согласовании с Минспортом и Роспотребнадзором.Глава КЧР подчеркнул, что санитарные, эпидемиологические мероприятия в местах массового сбора людей в регионе будут продолжены.
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здоровье - общество, рашид темрезов
ЧЕРКЕССК, 16 ноя – РИА Новости.
В Карачаево-Черкесии ввели дополнительные меры с целью предотвращения распространения COVID-19 в регионе, сообщил глава республики Рашид Темрезов
Он отметил, что число ежедневно выявленных новых случаев заболевания держится на уровне 85-90 человек в сутки, растет количество госпитализированных.
В связи с этим с 16 ноября и до особого распоряжения в КЧР приостанавливается работа предприятий общепита в ночное время и организация развлекательных мероприятий.
Темрезов также сообщил, что в регионе с понедельника запрещено проведение культурных, просветительских, досуговых, зрелищных, рекламных мероприятий, мастер-классов и тренингов. Временно не будут работать детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, кинотеатры, концертные залы и театры не должны быть заполнены больше, чем на 25 процентов.
Массовые спортивные мероприятия допускаются лишь при согласовании с Минспортом
и Роспотребнадзором
.
Глава КЧР подчеркнул, что санитарные, эпидемиологические мероприятия в местах массового сбора людей в регионе будут продолжены.
"Чрезвычайно важно неукоснительное соблюдение каждым из нас всех профилактических мер. Дальнейшие решения будут оперативно приниматься, исходя из эпидситуации, которую мы мониторим ежедневно", - сказал Темрезов.