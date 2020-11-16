https://ria.ru/20201116/ogranicheniya-1584825033.html

В КЧР ввели новые ограничения в связи с COVID-19

В КЧР ввели новые ограничения в связи с COVID-19

В Карачаево-Черкесии ввели дополнительные меры с целью предотвращения распространения COVID-19 в регионе, сообщил глава республики Рашид Темрезов РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T13:29

2020-11-16T13:29

2020-11-16T13:29

карачаево-черкесская республика

здоровье - общество

рашид темрезов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0e/1584600593_0:89:3081:1822_1400x0_80_0_0_99dbc4997d8d10af630f160d078e40ef.jpg

ЧЕРКЕССК, 16 ноя – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии ввели дополнительные меры с целью предотвращения распространения COVID-19 в регионе, сообщил глава республики Рашид ТемрезовОн отметил, что число ежедневно выявленных новых случаев заболевания держится на уровне 85-90 человек в сутки, растет количество госпитализированных.В связи с этим с 16 ноября и до особого распоряжения в КЧР приостанавливается работа предприятий общепита в ночное время и организация развлекательных мероприятий. Темрезов также сообщил, что в регионе с понедельника запрещено проведение культурных, просветительских, досуговых, зрелищных, рекламных мероприятий, мастер-классов и тренингов. Временно не будут работать детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, кинотеатры, концертные залы и театры не должны быть заполнены больше, чем на 25 процентов. Массовые спортивные мероприятия допускаются лишь при согласовании с Минспортом и Роспотребнадзором.Глава КЧР подчеркнул, что санитарные, эпидемиологические мероприятия в местах массового сбора людей в регионе будут продолжены.

https://ria.ru/20201029/zapret-1582142156.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, рашид темрезов