https://ria.ru/20201116/narkotiki-1584839509.html

Путин сообщил о сокращении контрабанды наркотиков за время пандемии

Путин сообщил о сокращении контрабанды наркотиков за время пандемии

Контрабанда наркотиков в Россию за время пандемии сократилась на треть, с возобновлением межгосударственного общения попытки нарастить поставки наркотиков вновь РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T14:40

2020-11-16T14:40

2020-11-16T14:40

здоровье - общество

владимир путин

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Контрабанда наркотиков в Россию за время пандемии сократилась на треть, с возобновлением межгосударственного общения попытки нарастить поставки наркотиков вновь возобновятся, нужны дополнительные меры по укреплению таможенного контроля, заявил президент РФ Владимир Путин."В первом полугодии 2020 года - не было бы счастья да несчастье помогло - контрабанда наркотиков в Россию сократилась более, чем на треть. Но, очевидно, что по мере восстановления межгосударственного общения, а это неизбежно, попытки вновь нарастить поставки наркотиков из других стран возобновятся. А это значит, нужно уже сейчас продумать и принять дополнительные меры по укреплению пограничного и таможенного контроля", - заявил Путин на заседании Совбеза РФ.

https://ria.ru/20201116/narkotiki-1584838752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, владимир путин