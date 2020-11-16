https://ria.ru/20201116/narkotiki-1584839509.html
Путин сообщил о сокращении контрабанды наркотиков за время пандемии
Путин сообщил о сокращении контрабанды наркотиков за время пандемии
Контрабанда наркотиков в Россию за время пандемии сократилась на треть, с возобновлением межгосударственного общения попытки нарастить поставки наркотиков вновь РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:40
2020-11-16T14:40
2020-11-16T14:40
здоровье - общество
владимир путин
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Контрабанда наркотиков в Россию за время пандемии сократилась на треть, с возобновлением межгосударственного общения попытки нарастить поставки наркотиков вновь возобновятся, нужны дополнительные меры по укреплению таможенного контроля, заявил президент РФ Владимир Путин."В первом полугодии 2020 года - не было бы счастья да несчастье помогло - контрабанда наркотиков в Россию сократилась более, чем на треть. Но, очевидно, что по мере восстановления межгосударственного общения, а это неизбежно, попытки вновь нарастить поставки наркотиков из других стран возобновятся. А это значит, нужно уже сейчас продумать и принять дополнительные меры по укреплению пограничного и таможенного контроля", - заявил Путин на заседании Совбеза РФ.
https://ria.ru/20201116/narkotiki-1584838752.html
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здоровье - общество, владимир путин