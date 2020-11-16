https://ria.ru/20201116/nagruzka-1584812079.html
Мишустин заявил о росте нагрузки на системы здравоохранения в регионах
Мишустин заявил о росте нагрузки на системы здравоохранения в регионах
Нагрузка на системы здравоохранения в регионах в связи с коронавирусом сегодня растет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:33
2020-11-16T12:33
2020-11-16T12:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Нагрузка на системы здравоохранения в регионах в связи с коронавирусом сегодня растет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы видим, что нагрузка на системы здравоохранения в регионах растет. Особенно непросто приходится медицинским работникам в малых городах, где вплотную столкнулись с нехваткой персонала", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201116/testirovanie-1584815575.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин