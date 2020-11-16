https://ria.ru/20201116/nagruzka-1584812079.html

Мишустин заявил о росте нагрузки на системы здравоохранения в регионах

Мишустин заявил о росте нагрузки на системы здравоохранения в регионах

Нагрузка на системы здравоохранения в регионах в связи с коронавирусом сегодня растет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:33

2020-11-16T12:33

2020-11-16T12:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Нагрузка на системы здравоохранения в регионах в связи с коронавирусом сегодня растет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы видим, что нагрузка на системы здравоохранения в регионах растет. Особенно непросто приходится медицинским работникам в малых городах, где вплотную столкнулись с нехваткой персонала", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/testirovanie-1584815575.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин