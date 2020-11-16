Эксперт спрогнозировал сближение Молдавии с НАТО при президентстве Санду
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПобедившая на президентских выборах в Молдавии, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду у штаб-квартиры партии в Кишеневе
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Молдавия при новом президенте Майе Санду не сможет вступить в НАТО, но сближение с Румынией и равнение на Североатлантический блок в военном строительстве неизбежно, заявил РИА Новости в понедельник главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
По данным ЦИК, экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Санду лидирует во втором туре выборов президента республики, набрав 56,28% голосов после обработки 100% протоколов с избирательных участков, расположенных внутри страны. Голосование прошло в воскресенье. Граждане выбирали лидера республики на ближайшие четыре года. Соперником Санду был баллотирующийся на второй срок Игорь Додон.
"Вхождение Молдавии в НАТО сегодня исключено, но в любом случае будет усиливаться влияние Румынии, спецслужбы этой страны и ряда других государств Североатлантического альянса будут активней здесь работать и влиять на общественное мнение. Несмотря на невозможность Кишинева вступить в НАТО, стандарты альянса будут активно внедряться в военное строительство Молдавии", - сказал Коротченко.
В то же время эксперт подчеркнул, что президент в Молдавии — это во многом представительская должность, реальная власть находится в руках парламента и правительства. "Тем не менее, победа Майи Санду говорит о том, что на постсоветском пространстве происходят неблагоприятные для России изменения", - отметил собеседник агентства.