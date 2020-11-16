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Эксперт спрогнозировал сближение Молдавии с НАТО при президентстве Санду
Эксперт спрогнозировал сближение Молдавии с НАТО при президентстве Санду
Молдавия при новом президенте Майе Санду не сможет вступить в НАТО, но сближение с Румынией и равнение на Североатлантический блок в военном строительстве... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T10:46
2020-11-16T10:46
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
игорь коротченко
нато
молдавия
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Молдавия при новом президенте Майе Санду не сможет вступить в НАТО, но сближение с Румынией и равнение на Североатлантический блок в военном строительстве неизбежно, заявил РИА Новости в понедельник главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.По данным ЦИК, экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Санду лидирует во втором туре выборов президента республики, набрав 56,28% голосов после обработки 100% протоколов с избирательных участков, расположенных внутри страны. Голосование прошло в воскресенье. Граждане выбирали лидера республики на ближайшие четыре года. Соперником Санду был баллотирующийся на второй срок Игорь Додон."Вхождение Молдавии в НАТО сегодня исключено, но в любом случае будет усиливаться влияние Румынии, спецслужбы этой страны и ряда других государств Североатлантического альянса будут активней здесь работать и влиять на общественное мнение. Несмотря на невозможность Кишинева вступить в НАТО, стандарты альянса будут активно внедряться в военное строительство Молдавии", - сказал Коротченко.В то же время эксперт подчеркнул, что президент в Молдавии — это во многом представительская должность, реальная власть находится в руках парламента и правительства. "Тем не менее, победа Майи Санду говорит о том, что на постсоветском пространстве происходят неблагоприятные для России изменения", - отметил собеседник агентства.
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, игорь коротченко, нато, молдавия, в мире

Эксперт спрогнозировал сближение Молдавии с НАТО при президентстве Санду

10:46 16.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПобедившая на президентских выборах в Молдавии, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду у штаб-квартиры партии в Кишеневе
Победившая на президентских выборах в Молдавии, лидер партии Действие и солидарность Майя Санду у штаб-квартиры партии в Кишеневе - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Молдавия при новом президенте Майе Санду не сможет вступить в НАТО, но сближение с Румынией и равнение на Североатлантический блок в военном строительстве неизбежно, заявил РИА Новости в понедельник главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
По данным ЦИК, экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Санду лидирует во втором туре выборов президента республики, набрав 56,28% голосов после обработки 100% протоколов с избирательных участков, расположенных внутри страны. Голосование прошло в воскресенье. Граждане выбирали лидера республики на ближайшие четыре года. Соперником Санду был баллотирующийся на второй срок Игорь Додон.
"Вхождение Молдавии в НАТО сегодня исключено, но в любом случае будет усиливаться влияние Румынии, спецслужбы этой страны и ряда других государств Североатлантического альянса будут активней здесь работать и влиять на общественное мнение. Несмотря на невозможность Кишинева вступить в НАТО, стандарты альянса будут активно внедряться в военное строительство Молдавии", - сказал Коротченко.
В то же время эксперт подчеркнул, что президент в Молдавии — это во многом представительская должность, реальная власть находится в руках парламента и правительства. "Тем не менее, победа Майи Санду говорит о том, что на постсоветском пространстве происходят неблагоприятные для России изменения", - отметил собеседник агентства.
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Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуИгорь ДодонИгорь КоротченкоНАТОМолдавияВ мире
 
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