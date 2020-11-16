https://ria.ru/20201116/mishustin-1584819217.html
Мишустин поручил поддерживать резерв коек для больных COVID-19 в регионах
Мишустин поручил поддерживать резерв коек для больных COVID-19 в регионах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов следить, чтобы резерв коек для больных коронавирусом составлял не менее 20%, чтобы люди могли... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T13:01
2020-11-16T13:01
2020-11-16T13:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам регионов следить, чтобы резерв коек для больных коронавирусом составлял не менее 20%, чтобы люди могли своевременно получать помощь."Хочу обратить внимание руководителей субъектов Российской Федерации: надо постоянно поддерживать резерв коек как минимум в 20%, обеспечить доступность необходимых лекарств и своевременный их заказ на федеральном уровне", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом."Люди должны оперативно получать помощь: и на дому, и в поликлиниках, и конечно, при поступлении в больницы. И если для этого необходимо обеспечить участковых врачей и службы скорой помощи дополнительным автотранспортом, то можно и нужно использовать свободные машины органов власти, бюджетных предприятий, а также привлекать компании, профессионально занимающиеся перевозками", - подчеркнул премьер.Он напомнил, что на это правительство уже выделило регионам более 15 миллиардов рублей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584817060.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, общество