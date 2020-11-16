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"Куда нам идти?" Ковид снова ударил по людям с тяжелыми заболеваниями
"Куда нам идти?" Ковид снова ударил по людям с тяжелыми заболеваниями
Региональные министерства здравоохранения одно за другим выпускают постановления об отмене плановых госпитализаций. Уверяют, что это не коснется людей с... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T08:00
2020-11-16T12:14
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
онкология
здоровье - общество
архангельская область
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общество
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Мария Семенова. Региональные министерства здравоохранения одно за другим выпускают постановления об отмене плановых госпитализаций. Уверяют, что это не коснется людей с тяжелыми диагнозами — онкологическими или сердечно-сосудистыми. Однако на деле бывает по-разному. РИА Новости разбиралось в ситуации. Пять часов и закрытая дверьПенсионерка Марина (фамилию попросила не указывать) из Архангельской области берет трубку и говорит, чтобы мы перезвонили через пятнадцать минут — за это время она соберется и выйдет из дома. У ее супруга лимфома, недавно он не смог получить третий курс химиотерапии. Она сообщает об этом по секрету: "Не хочу при нем, он боится, что потом к нему будут плохо относиться. А мне кажется, если молчать, еще хуже станет. Вышла на улицу, чтобы не слышал". Диагноз Александру поставили летом. "В мае он попал в местную больницу с подозрением на аппендицит. Отправили в Архангельск, вырезали доброкачественную опухоль. И тут выяснилось, что у него плохая кровь. Оказалось — лимфома. На двух "химиях" уже был, пятого ноября приехал на третью, но его развернули домой. Объяснили: карантин. А он у меня такой несмелый, не стал ругаться — вообще скандалить не любит. Просто ушел. Потом перезвонила старшая медсестра, дала номер телефона отделения: "Звоните, узнавайте". Я набираю целый день: музыка играет — и ни слуху ни духу. Кто-то там заболел, и все закрыли. Я понимаю, ковид, ну а этим пациентам куда? Мы ночами не спим", — сетует Марина. От маленького поселка на Онеге, где живут пенсионеры, до Архангельска пять часов в одну сторону — не забежишь между делом, чтобы проверить, не сняли ли карантин. По словам Марины, с такой проблемой столкнулся не только ее супруг: "Он рассказывал, что мужчину из Котласа тоже отправили домой, а оттуда еще дальше до Архангельска, чем от нас. Еще он проходил химиотерапию с пациентом из Вольска, который до этого полгода не мог попасть к онкологу". Получить комментарий областной больницы Архангельска на момент публикации не удалось. "Олежа, звони в прокуратуру"Страдают не только пациенты с онкологическими диагнозами. Так, 53-летняя Ирина Сапегина из поселка Дедовичи Псковской области едва не осталась без гемодиализа. У нее много проблем со здоровьем: пережила два инфаркта, диабет — не может обойтись без инсулиновой помпы. Но самое тяжелое — уже одиннадцатый год не работают почки, поэтому три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам — она отправляется в Псков на гемодиализ. "Я езжу за 150 километров на общественном транспорте в Псков — ближе ничего нет. Утром, без десяти пять, иду на остановку, в 17 часов возвращаюсь домой", — говорит Ирина. В понедельник, 9 ноября, во время гемодиализа ей и остальным пациентам объявили, что в среду процедуры не будет — только в пятницу. Медсестра слегла с коронавирусом. И это уже не первый случай в отделении. Ирина вспоминает, что сразу после известия об отмене диализа сказала мужу: "Олежа, поднимай прокуратуру, Москву, кого угодно". Я и жена еще одного пациента, колясочника, пошли к заведующей отделением и говорим: "Лариса Геннадьевна, мы до пятницы не доживем". В результате нам разрешили приехать в среду".Ирина признается, что из-за отмены процедуры у нее случилась истерика. "Пока не решили вопрос с диализом, едва не отказали ноги — было очень тяжело ходить. Я глубоко больной человек с разбитой психикой, со мной дома носятся, как с хрустальной вазой. Я понимаю, для моих это очень тяжело, но мы все друг друга любим. А кроме семьи, я никому не нужна", — вздыхает Ирина. "Может быть смертельно"Галина Горецкая, заместитель председателя "Нефро-Лиги", рассказала РИА Новости, что в "мирное" время проблем с гемодиализом не было. Теперь ситуация осложнилась. "Больницы перепрофилируют, а пациентам предлагают либо реже проводить процедуру, либо далеко ездить, может быть, в другой субъект федерации", — объясняет Горецкая. Она подчеркивает: несколько суток без гемодиализа — смертельно опасная угроза. "У здорового человека почки фильтруют кровь, сбрасывают в мочу токсины, а также выводят из организма лишнюю жидкость. Если почки отказали, их функцию выполняет аппарат. Кровь отфильтровывают и возвращают в организм. Диализ обычно проводят три раза в неделю, процедура занимает от четырех до пяти часов. Если сдвинуть схему на сутки — еще терпимо, но нужно знать об этом заранее и не просто ограничить себя в пище, но и исключить продукты с высоким содержанием фосфатов или калия. Двое суток без гемодиализа — критично. А для кого-то — смертельно", — подчеркивает эксперт."Не катастрофа, но..."Председатель исполнительного комитета "Движения против рака" и член регионального штаба ОНФ в Москве Николай Дронов сказал РИА Новости, что происходящее сейчас — "не катастрофа, но пришлось напрячься". Жизнь онкобольным осложнила и необходимость тестирования на коронавирус перед госпитализацией. "Теоретически ПЦР можно сделать по ОМС, но на практике это нелегко. Чаще сдают анализ платно", — уточнил он. По мнению Ольги Востриковой, руководителя Международного союза пациентов, теперь уже не так тяжело, как в начале эпидемии. На сегодня плановые госпитализации отменены в Иркутской, Липецкой, Самарской, Ростовской, Курганской, Тюменской области, Орловской областях, а также в Алтайском крае, Новосибирске, нескольких больницах Брянска и Красноярска.
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"Куда нам идти?" Ковид снова ударил по людям с тяжелыми заболеваниями

08:00 16.11.2020 (обновлено: 12:14 16.11.2020)
 
Ирина Сапегина
Ирина Сапегина - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Мария Семенова. Региональные министерства здравоохранения одно за другим выпускают постановления об отмене плановых госпитализаций. Уверяют, что это не коснется людей с тяжелыми диагнозами — онкологическими или сердечно-сосудистыми. Однако на деле бывает по-разному. РИА Новости разбиралось в ситуации.

Пять часов и закрытая дверь

Пенсионерка Марина (фамилию попросила не указывать) из Архангельской области берет трубку и говорит, чтобы мы перезвонили через пятнадцать минут — за это время она соберется и выйдет из дома. У ее супруга лимфома, недавно он не смог получить третий курс химиотерапии. Она сообщает об этом по секрету: "Не хочу при нем, он боится, что потом к нему будут плохо относиться. А мне кажется, если молчать, еще хуже станет. Вышла на улицу, чтобы не слышал".
Диагноз Александру поставили летом.
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"В мае он попал в местную больницу с подозрением на аппендицит. Отправили в Архангельск, вырезали доброкачественную опухоль. И тут выяснилось, что у него плохая кровь. Оказалось — лимфома. На двух "химиях" уже был, пятого ноября приехал на третью, но его развернули домой. Объяснили: карантин. А он у меня такой несмелый, не стал ругаться — вообще скандалить не любит. Просто ушел. Потом перезвонила старшая медсестра, дала номер телефона отделения: "Звоните, узнавайте". Я набираю целый день: музыка играет — и ни слуху ни духу. Кто-то там заболел, и все закрыли. Я понимаю, ковид, ну а этим пациентам куда? Мы ночами не спим", — сетует Марина.
От маленького поселка на Онеге, где живут пенсионеры, до Архангельска пять часов в одну сторону — не забежишь между делом, чтобы проверить, не сняли ли карантин. По словам Марины, с такой проблемой столкнулся не только ее супруг: "Он рассказывал, что мужчину из Котласа тоже отправили домой, а оттуда еще дальше до Архангельска, чем от нас. Еще он проходил химиотерапию с пациентом из Вольска, который до этого полгода не мог попасть к онкологу".
Получить комментарий областной больницы Архангельска на момент публикации не удалось.

"Олежа, звони в прокуратуру"

Страдают не только пациенты с онкологическими диагнозами. Так, 53-летняя Ирина Сапегина из поселка Дедовичи Псковской области едва не осталась без гемодиализа.
У нее много проблем со здоровьем: пережила два инфаркта, диабет — не может обойтись без инсулиновой помпы. Но самое тяжелое — уже одиннадцатый год не работают почки, поэтому три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам — она отправляется в Псков на гемодиализ.
Ирина
Ирина - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
Ирина
"Я езжу за 150 километров на общественном транспорте в Псков — ближе ничего нет. Утром, без десяти пять, иду на остановку, в 17 часов возвращаюсь домой", — говорит Ирина.
В понедельник, 9 ноября, во время гемодиализа ей и остальным пациентам объявили, что в среду процедуры не будет — только в пятницу. Медсестра слегла с коронавирусом. И это уже не первый случай в отделении.

"Для меня пережить даже два дня — сущий ад. В пятницу я пропускаю ужин, в субботу и воскресенье у меня тоже всего два приема пищи. И это притом что мне как диабетику нужно соблюдать диету. Понимаете, как приходится лавировать?"

Ирина вспоминает, что сразу после известия об отмене диализа сказала мужу: "Олежа, поднимай прокуратуру, Москву, кого угодно". Я и жена еще одного пациента, колясочника, пошли к заведующей отделением и говорим: "Лариса Геннадьевна, мы до пятницы не доживем". В результате нам разрешили приехать в среду".
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Ирина признается, что из-за отмены процедуры у нее случилась истерика. "Пока не решили вопрос с диализом, едва не отказали ноги — было очень тяжело ходить. Я глубоко больной человек с разбитой психикой, со мной дома носятся, как с хрустальной вазой. Я понимаю, для моих это очень тяжело, но мы все друг друга любим. А кроме семьи, я никому не нужна", — вздыхает Ирина.

"Может быть смертельно"

Галина Горецкая, заместитель председателя "Нефро-Лиги", рассказала РИА Новости, что в "мирное" время проблем с гемодиализом не было. Теперь ситуация осложнилась.
"Больницы перепрофилируют, а пациентам предлагают либо реже проводить процедуру, либо далеко ездить, может быть, в другой субъект федерации", — объясняет Горецкая.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВысокотехнологичный центр лечения патологии почек
Высокотехнологичный центр лечения патологии почек - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Высокотехнологичный центр лечения патологии почек
Она подчеркивает: несколько суток без гемодиализа — смертельно опасная угроза.
"У здорового человека почки фильтруют кровь, сбрасывают в мочу токсины, а также выводят из организма лишнюю жидкость. Если почки отказали, их функцию выполняет аппарат. Кровь отфильтровывают и возвращают в организм. Диализ обычно проводят три раза в неделю, процедура занимает от четырех до пяти часов. Если сдвинуть схему на сутки — еще терпимо, но нужно знать об этом заранее и не просто ограничить себя в пище, но и исключить продукты с высоким содержанием фосфатов или калия. Двое суток без гемодиализа — критично. А для кого-то — смертельно", — подчеркивает эксперт.

"Не катастрофа, но..."

Председатель исполнительного комитета "Движения против рака" и член регионального штаба ОНФ в Москве Николай Дронов сказал РИА Новости, что происходящее сейчас — "не катастрофа, но пришлось напрячься".

"Да, где-то есть трудности с хирургическими операциями, радиотерапией, перебои с лекарствами. Но вала обращений нет, все решаем в ручном режиме. Подводить итоги рано. Больше всего беспокоит, что не хватит мощностей для борьбы с эпидемией. Если онкодиспансеры превратят в инфекционные отделения, нашим пациентами будет негде лечиться", — отмечает Дронов.

Жизнь онкобольным осложнила и необходимость тестирования на коронавирус перед госпитализацией.
"Теоретически ПЦР можно сделать по ОМС, но на практике это нелегко. Чаще сдают анализ платно", — уточнил он.
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По мнению Ольги Востриковой, руководителя Международного союза пациентов, теперь уже не так тяжело, как в начале эпидемии.

"В первую волну онкологическим пациентам было очень непросто попасть в больницы: многие учреждения перепрофилировали. Везде говорили о необходимости самоизоляции, люди просто психологически не могли выйти из дома, поэтому сегодня так много заболеваний в запущенной стадии. К нам обращаются пациенты, которые пропустили плановую госпитализацию, потому что у кого-то нашли коронавирус и отделение закрыли на карантин. Больного тоже отправляют на изоляцию на две недели, его анализы устаревают, ему нужно заново проходить врачей. А с этим проблемы, потому что специалистов в поликлиниках не всегда хватает — их переводят в "ковидные" клиники", — говорит Вострикова.

На сегодня плановые госпитализации отменены в Иркутской, Липецкой, Самарской, Ростовской, Курганской, Тюменской области, Орловской областях, а также в Алтайском крае, Новосибирске, нескольких больницах Брянска и Красноярска.
 
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