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"Это нормально?" Лещенко осудил матерящихся на сцене коллег
"Это нормально?" Лещенко осудил матерящихся на сцене коллег
Певец Лев Лещенко осудил артистов, которые используют во время концертных выступлений нецензурную лексику. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T03:08
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музыка
культура
россия
лев лещенко
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"Это нормально?" Лещенко осудил поведение коллег
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Певец Лев Лещенко осудил артистов, которые используют во время концертных выступлений нецензурную лексику.Певец также выразил мнение, что многие исполнители просто эпатируют публику использованием нецензурной брани.
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музыка, россия, лев лещенко

"Это нормально?" Лещенко осудил матерящихся на сцене коллег

03:08 16.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПевец Лев Лещенко
Певец Лев Лещенко - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Певец Лев Лещенко осудил артистов, которые используют во время концертных выступлений нецензурную лексику.

"Я сижу, пришел на концерт и слушаю это матерное, это нормально? Ну как я могу относиться. Может быть, мы все пользуемся ненормативной лексикой, где-то в интимном кругу, если поругались с кем-то. Конечно, бывает, присутствует в нашей жизни, но в публичных вариантах это просто нонсенс", — сказал Лещенко в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Певец также выразил мнение, что многие исполнители просто эпатируют публику использованием нецензурной брани.
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