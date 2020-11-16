https://ria.ru/20201116/leschenko-1584761322.html
"Это нормально?" Лещенко осудил матерящихся на сцене коллег
"Это нормально?" Лещенко осудил матерящихся на сцене коллег
Певец Лев Лещенко осудил артистов, которые используют во время концертных выступлений нецензурную лексику. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T03:08
2020-11-16T03:08
2020-11-16T03:08
музыка
культура
россия
лев лещенко
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"Это нормально?" Лещенко осудил поведение коллег
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Певец Лев Лещенко осудил артистов, которые используют во время концертных выступлений нецензурную лексику.Певец также выразил мнение, что многие исполнители просто эпатируют публику использованием нецензурной брани.
https://ria.ru/20191214/1562384817.html
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музыка, россия, лев лещенко