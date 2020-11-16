https://ria.ru/20201116/lenoblast-1584830864.html

Власти Ленобласти помогут завершить девять долгостроев

Власти Ленобласти помогут завершить девять долгостроев

Власти Ленинградской области согласовали, подписали и направили в федеральный Фонд защиты прав дольщиков дополнительное соглашение о финансировании достройки... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T13:56

2020-11-16T13:56

2020-11-16T13:56

ленинградская область

жилье

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области согласовали, подписали и направили в федеральный Фонд защиты прав дольщиков дополнительное соглашение о финансировании достройки или выплат компенсаций по девяти проблемным жилым комплексам, по которым ранее принято положительное решение Фонда защиты дольщиков, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, срок выполнения обязательств региональные власти определили следующий - 2021 год."В отношении всех данных объектов ранее было принято решение Наблюдательного совета Фонда о достройке или выплате компенсаций. После этого по стандартной процедуре стороны подписывают дополнительное соглашение, что позволяет бесперебойно финансировать достройку. Средства на завершение некоторых ЖК уже выделяются", — пояснил собеседник агентства.Он добавил, что в Фонд защиты прав дольщиков также направлена новая редакция соглашения о выделении из бюджета региона 2,8 миллиарда рублей на защиту прав пострадавших участников долевого строительства.По его словам, таким образом, Ленинградская область полностью готова как строительству объектов, по которым уже принято решение, так и к новым, которые ждут решения Фонда защиты прав дольщиков.

https://ria.ru/20201113/dolgostroy-1584452705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье