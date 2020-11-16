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Ленинградская область
https://ria.ru/20201116/lenoblast-1584830864.html
Власти Ленобласти помогут завершить девять долгостроев
Власти Ленобласти помогут завершить девять долгостроев
Власти Ленинградской области согласовали, подписали и направили в федеральный Фонд защиты прав дольщиков дополнительное соглашение о финансировании достройки... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T13:56
2020-11-16T13:56
ленинградская область
жилье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области согласовали, подписали и направили в федеральный Фонд защиты прав дольщиков дополнительное соглашение о финансировании достройки или выплат компенсаций по девяти проблемным жилым комплексам, по которым ранее принято положительное решение Фонда защиты дольщиков, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, срок выполнения обязательств региональные власти определили следующий - 2021 год."В отношении всех данных объектов ранее было принято решение Наблюдательного совета Фонда о достройке или выплате компенсаций. После этого по стандартной процедуре стороны подписывают дополнительное соглашение, что позволяет бесперебойно финансировать достройку. Средства на завершение некоторых ЖК уже выделяются", — пояснил собеседник агентства.Он добавил, что в Фонд защиты прав дольщиков также направлена новая редакция соглашения о выделении из бюджета региона 2,8 миллиарда рублей на защиту прав пострадавших участников долевого строительства.По его словам, таким образом, Ленинградская область полностью готова как строительству объектов, по которым уже принято решение, так и к новым, которые ждут решения Фонда защиты прав дольщиков.
https://ria.ru/20201113/dolgostroy-1584452705.html
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жилье

Власти Ленобласти помогут завершить девять долгостроев

13:56 16.11.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСнос недостроенного здания больницы на Клинской улице в Москве. 6 ноября 2018
Снос недостроенного здания больницы на Клинской улице в Москве. 6 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области согласовали, подписали и направили в федеральный Фонд защиты прав дольщиков дополнительное соглашение о финансировании достройки или выплат компенсаций по девяти проблемным жилым комплексам, по которым ранее принято положительное решение Фонда защиты дольщиков, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, срок выполнения обязательств региональные власти определили следующий - 2021 год.
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"В отношении всех данных объектов ранее было принято решение Наблюдательного совета Фонда о достройке или выплате компенсаций. После этого по стандартной процедуре стороны подписывают дополнительное соглашение, что позволяет бесперебойно финансировать достройку. Средства на завершение некоторых ЖК уже выделяются", — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что в Фонд защиты прав дольщиков также направлена новая редакция соглашения о выделении из бюджета региона 2,8 миллиарда рублей на защиту прав пострадавших участников долевого строительства.
"Соглашение было заключено в прошлом году, новая редакция потребовалась в связи со сменой стороны в договоре, согласно изменившимся правилам Фонда. Ранее требовалось, чтобы от региона соглашение подписывал глава субъекта, сейчас — "главный распорядитель бюджетных средств", — утончил представитель пресс-службы областной аминистарции.
По его словам, таким образом, Ленинградская область полностью готова как строительству объектов, по которым уже принято решение, так и к новым, которые ждут решения Фонда защиты прав дольщиков.
 
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