https://ria.ru/20201116/legkie-1584771415.html
Названы способы восстановить легкие после COVID-19
Названы способы восстановить легкие после COVID-19
Ускорить восстановление легких после перенесенной коронавирусной инфекции можно с помощью дыхательной гимнастики и специальных тренажеров, рассказала врач... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T09:09
2020-11-16T09:09
2020-11-16T09:27
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ускорить восстановление легких после перенесенной коронавирусной инфекции можно с помощью дыхательной гимнастики и специальных тренажеров, рассказала врач аллерголог-иммунолог Евгения Паршина.По ее словам, упражнения нужно проводить по нескольку раз в день.Кроме того, больные могут проводить ингаляции термическим гелиоксом (нагретыми до высокой температуры гелий-кислородные смеси. – Прим. ред.), заключила специалист.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584765711.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество