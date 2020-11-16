https://ria.ru/20201116/legkie-1584771415.html

Названы способы восстановить легкие после COVID-19

Названы способы восстановить легкие после COVID-19

Ускорить восстановление легких после перенесенной коронавирусной инфекции можно с помощью дыхательной гимнастики и специальных тренажеров, рассказала врач... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T09:09

2020-11-16T09:09

2020-11-16T09:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ускорить восстановление легких после перенесенной коронавирусной инфекции можно с помощью дыхательной гимнастики и специальных тренажеров, рассказала врач аллерголог-иммунолог Евгения Паршина.По ее словам, упражнения нужно проводить по нескольку раз в день.Кроме того, больные могут проводить ингаляции термическим гелиоксом (нагретыми до высокой температуры гелий-кислородные смеси. – Прим. ред.), заключила специалист.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584765711.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество