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Названы способы восстановить легкие после COVID-19
Названы способы восстановить легкие после COVID-19
Ускорить восстановление легких после перенесенной коронавирусной инфекции можно с помощью дыхательной гимнастики и специальных тренажеров, рассказала врач... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T09:09
2020-11-16T09:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ускорить восстановление легких после перенесенной коронавирусной инфекции можно с помощью дыхательной гимнастики и специальных тренажеров, рассказала врач аллерголог-иммунолог Евгения Паршина.По ее словам, упражнения нужно проводить по нескольку раз в день.Кроме того, больные могут проводить ингаляции термическим гелиоксом (нагретыми до высокой температуры гелий-кислородные смеси. – Прим. ред.), заключила специалист.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Названы способы восстановить легкие после COVID-19

09:09 16.11.2020 (обновлено: 09:27 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВрач с рентгеном легких в инфекционном корпусе
Врач с рентгеном легких в инфекционном корпусе - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Ускорить восстановление легких после перенесенной коронавирусной инфекции можно с помощью дыхательной гимнастики и специальных тренажеров, рассказала врач аллерголог-иммунолог Евгения Паршина.
По ее словам, упражнения нужно проводить по нескольку раз в день.

"Дыхательную гимнастику можно проводить в положение лежа и сидя. Также тренировки позволят сохранить тонус", — объяснила Паршина в интервью "Аргументам и фактам".

Кроме того, больные могут проводить ингаляции термическим гелиоксом (нагретыми до высокой температуры гелий-кислородные смеси. – Прим. ред.), заключила специалист.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
 
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