https://ria.ru/20201116/kubok-1584910649.html

В полуфинал вышли 1165 участников отборочных этапов кубка "Управляй!"

В полуфинал вышли 1165 участников отборочных этапов кубка "Управляй!"

Более 1100 человек вышли в региональные полуфиналы по итогам двух отборочных этапов всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!" – одного из... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T21:52

2020-11-16T21:52

2020-11-16T21:52

алексей комиссаров

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образование - общество

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Более 1100 человек вышли в региональные полуфиналы по итогам двух отборочных этапов всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!" – одного из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Всего на весенне-летний и осенний отборочные этапы третьего сезона кубка зарегистрировались более 145 тысяч студентов и выпускников вузов и колледжей со всей страны. Лучшие участники отборочных этапов будут соревноваться на региональных полуфиналах."Все конкурсанты в процессе отборочных этапов старались показать наилучшие результаты в управлении виртуальными компаниями. Смоделированная экономическая ситуация на базе бизнес-симулятора позволяет участникам почувствовать себя настоящими топ-менеджерами компаний, решающими конкретные задачи в формате кейса. Стоит напомнить, что летом на отборочном этапе полуфиналистами стали 365 ребят. Пройти все испытания осеннего этапа смогли еще 800 студентов. Всего за место в финале кубка, который пройдёт в начале декабря, поборются 1165 ребят, 10 из них станут победителями", – пояснил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.В этом сезоне в кубке пройдет 10 полуфиналов – в 8 федеральных округах, и отдельно в Москве и Санкт-Петербурге, традиционно представленными большим количеством участников.Чтобы стать полуфиналистом конкурса участникам необходимо было набрать минимум 17 баллов. В третьем сезоне кубка "Управляй!" конкурсанты соревнуются в трех лигах: Лиге РАНХиГС (студенты и выпускники вузов из сети филиалов РАНХиГС), Премьер-лиге (финалисты первого и второго сезонов кубка "Управляй!", которые не принимают участия в отборочном этапе) и Лиге Открытого набора. В последнюю входят студенты и выпускники вузов и колледжей, кроме РАНХиГС, а также не являющиеся финалистами прошлых сезонов.В отборочном этапе также оценивались дополнительные компетенции участников – их социальная активность. Участники выполняли задания в соцсетях, участвовали в квестах, которые были направлены на развитие их управленческих навыков, в особенности компетенций лидера. Цель Кубка "Управляй!" – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда. Кубок предоставляет возможность пройти обучение на эксклюзивной программе развития управленческого потенциала, получить приглашение на стажировку или вакансию от ведущих российских компаний, получить наставника из числа победителей конкурса управленцев "Лидеры России", а также принять участие в национальном этапе международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge.Проект открыт для всех студентов, недавних выпускников вузов, студентов среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет.

https://ria.ru/20201023/proekt-1581270567.html

https://ria.ru/20201020/konkurs-1580649795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей комиссаров, москва, санкт-петербург, образование - общество, общество