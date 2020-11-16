https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584820558.html

Мурашко связал высокую заболеваемость COVID-19 с плотностью населения

Мурашко связал высокую заболеваемость COVID-19 с плотностью населения

Наибольшая заболеваемость COVID-19 отмечается в городах с высокой плотностью населения, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T13:07

2020-11-16T13:07

2020-11-16T13:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Наибольшая заболеваемость COVID-19 отмечается в городах с высокой плотностью населения, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Регионы, которые испытывают наибольшую заболеваемость и обращаемость за медицинской помощью – это, конечно же, города с высокой плотностью населения", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество