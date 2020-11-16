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Мурашко связал высокую заболеваемость COVID-19 с плотностью населения
Мурашко связал высокую заболеваемость COVID-19 с плотностью населения
Наибольшая заболеваемость COVID-19 отмечается в городах с высокой плотностью населения, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T13:07
2020-11-16T13:07
2020-11-16T13:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Наибольшая заболеваемость COVID-19 отмечается в городах с высокой плотностью населения, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Регионы, которые испытывают наибольшую заболеваемость и обращаемость за медицинской помощью – это, конечно же, города с высокой плотностью населения", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество