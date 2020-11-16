https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584789812.html
В Москве за сутки госпитализировали 1217 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 1217 пациентов с коронавирусом
Более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализированы за сутки в Москве, на ИВЛ в больницах города находятся 373 человека, сообщает оперативный штаб по... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T11:09
2020-11-16T11:09
2020-11-16T11:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583960492_0:59:2842:1658_1400x0_80_0_0_c438c3e1337da21816aedc00f55c11c7.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализированы за сутки в Москве, на ИВЛ в больницах города находятся 373 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице."В столице подтверждено 6360 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1217 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 373 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что 18,4% среди заболевших - дети, 42,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,9% – от 46 до 65 лет, еще 9,4% - от 66 до 79 лет. Также 3,2% среди заболевших люди старше 80 лет."Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583960492_0:0:2616:1962_1400x0_80_0_0_b7e1bf03c0f20cf35d5dbe9e3c3e9b0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.
Более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализированы за сутки в Москве
, на ИВЛ в больницах города находятся 373 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.
"В столице подтверждено 6360 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1217 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 373 человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 18,4% среди заболевших - дети, 42,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,9% – от 46 до 65 лет, еще 9,4% - от 66 до 79 лет. Также 3,2% среди заболевших люди старше 80 лет.
"Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.