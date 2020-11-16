https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584789812.html

В Москве за сутки госпитализировали 1217 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 1217 пациентов с коронавирусом

Более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализированы за сутки в Москве, на ИВЛ в больницах города находятся 373 человека, сообщает оперативный штаб по... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T11:09

2020-11-16T11:09

2020-11-16T11:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализированы за сутки в Москве, на ИВЛ в больницах города находятся 373 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице."В столице подтверждено 6360 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1217 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 373 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что 18,4% среди заболевших - дети, 42,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,9% – от 46 до 65 лет, еще 9,4% - от 66 до 79 лет. Также 3,2% среди заболевших люди старше 80 лет."Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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