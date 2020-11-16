https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584786235.html

В России за сутки умерли 303 пациента с коронавирусом

В России за сутки умерли 303 пациента с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 303 смерти людей с коронавирусной инфекцией COVID-19, за все время — 33 489, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T10:45

2020-11-16T10:45

2020-11-16T10:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

красноярский край

ростовская область

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 303 смерти людей с коронавирусной инфекцией COVID-19, за все время — 33 489, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 303 летальных случая ... За весь период по России умерло 33 489 человек", - говорится в сообщении.В частности, 72 смерти отмечены в Москве, по 13 - в Ростовской области и Красноярском крае.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

красноярский край

ростовская область

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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