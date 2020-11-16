https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584771128.html

В Москве 4244 пациента вылечились от коронавируса за сутки

В Москве 4244 пациента вылечились от коронавируса за сутки

Ещё 4244 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших почти достигло 372 тысяч человек, сообщает оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T09:04

2020-11-16T09:04

2020-11-16T09:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ещё 4244 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число выздоровевших почти достигло 372 тысяч человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что в столице выздоровели ещё 4244 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 371 857", - говорится в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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