https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584770788.html

В московских резервных госпиталях провели более 600 тысяч исследований

В московских резервных госпиталях провели более 600 тысяч исследований

Лаборатории московских резервных госпиталей провели более 600 тысяч исследований за все время работы, сообщается на сайте мэра столицы в понедельник. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T09:02

2020-11-16T09:02

2020-11-16T09:02

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Лаборатории московских резервных госпиталей провели более 600 тысяч исследований за все время работы, сообщается на сайте мэра столицы в понедельник."За время работы резервных госпиталей Москвы в их лабораториях провели более 600 тысяч исследований. Центры для пациентов с COVID-19 в выставочном комплексе "Сокольники", ледовом дворце "Крылатское", АТЦ "Москва" и на ВДНХ обеспечивают полный спектр оказания диагностической и терапевтической помощи", - говорится в сообщении.Уточняется, что в лабораториях выполняют общий и биохимический анализы крови, тест на коронавирус, анализ мочи, проводят гематологические, коагулологические и иммунологические исследования биоматериалов."Одним из важных элементов работы резервных госпиталей стала организация лабораторной службы, мощности которой позволяют оперативно проводить исследования биологических образцов и определять не только наличие инфекции и других сопутствующих заболеваний, но и подбирать наиболее эффективные схемы лечения", - отмечается в сообщении.Добавляется, что большинство результатов анализов готовы уже в течение 20–40 минут с момента взятия. Кроме того, по своим возможностям резервные госпитали ничем не отличаются от многопрофильных стационаров.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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