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В московских резервных госпиталях провели более 600 тысяч исследований
В московских резервных госпиталях провели более 600 тысяч исследований
Лаборатории московских резервных госпиталей провели более 600 тысяч исследований за все время работы, сообщается на сайте мэра столицы в понедельник. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T09:02
2020-11-16T09:02
2020-11-16T09:02
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Лаборатории московских резервных госпиталей провели более 600 тысяч исследований за все время работы, сообщается на сайте мэра столицы в понедельник."За время работы резервных госпиталей Москвы в их лабораториях провели более 600 тысяч исследований. Центры для пациентов с COVID-19 в выставочном комплексе "Сокольники", ледовом дворце "Крылатское", АТЦ "Москва" и на ВДНХ обеспечивают полный спектр оказания диагностической и терапевтической помощи", - говорится в сообщении.Уточняется, что в лабораториях выполняют общий и биохимический анализы крови, тест на коронавирус, анализ мочи, проводят гематологические, коагулологические и иммунологические исследования биоматериалов."Одним из важных элементов работы резервных госпиталей стала организация лабораторной службы, мощности которой позволяют оперативно проводить исследования биологических образцов и определять не только наличие инфекции и других сопутствующих заболеваний, но и подбирать наиболее эффективные схемы лечения", - отмечается в сообщении.Добавляется, что большинство результатов анализов готовы уже в течение 20–40 минут с момента взятия. Кроме того, по своим возможностям резервные госпитали ничем не отличаются от многопрофильных стационаров.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Лаборатории московских резервных госпиталей провели более 600 тысяч исследований за все время работы, сообщается на сайте мэра столицы в понедельник.
"За время работы резервных госпиталей Москвы
в их лабораториях провели более 600 тысяч исследований. Центры для пациентов с COVID-19
в выставочном комплексе "Сокольники", ледовом дворце "Крылатское", АТЦ "Москва" и на ВДНХ обеспечивают полный спектр оказания диагностической и терапевтической помощи", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в лабораториях выполняют общий и биохимический анализы крови, тест на коронавирус, анализ мочи, проводят гематологические, коагулологические и иммунологические исследования биоматериалов.
"Одним из важных элементов работы резервных госпиталей стала организация лабораторной службы, мощности которой позволяют оперативно проводить исследования биологических образцов и определять не только наличие инфекции и других сопутствующих заболеваний, но и подбирать наиболее эффективные схемы лечения", - отмечается в сообщении.
Добавляется, что большинство результатов анализов готовы уже в течение 20–40 минут с момента взятия. Кроме того, по своим возможностям резервные госпитали ничем не отличаются от многопрофильных стационаров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.