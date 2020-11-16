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Ивановская область
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Ивановская область примет Всероссийский конкурс "Лучшая швея"
Ивановская область примет Всероссийский конкурс "Лучшая швея"
Федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучшая швея" пройдет в декабре в городе Иваново в... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T16:08
2020-11-16T16:08
ивановская область
иваново
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ИВАНОВО, 16 ноя – РИА Новости. Федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучшая швея" пройдет в декабре в городе Иваново в дистанционном формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Ивановской области. Победителю и призерам федерального этапа конкурса Министерство труда и социальной защиты РФ выплатит денежное поощрение: 300 тысяч рублей – занявшему первое место, 200 тысяч и 100 тысяч рублей – соответственно, за второе и третье место. Прием заявок для участия в федеральном этапе конкурса проводит комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции до 25 ноября.
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иваново

Ивановская область примет Всероссийский конкурс "Лучшая швея"

16:08 16.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудница в цехе магазина-ателье
Сотрудница в цехе магазина-ателье - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ИВАНОВО, 16 ноя – РИА Новости. Федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучшая швея" пройдет в декабре в городе Иваново в дистанционном формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Ивановской области.
"Конкурс пройдет в два этапа: проверка теоретических знаний участников и выполнение практического задания - пошив женского платья из хлопчатобумажных тканей. Экспертная рабочая группа будет наблюдать за выполнением заданий конкурсантами в онлайн-режиме посредством видеосвязи", – сказал собеседник агентства.
Победителю и призерам федерального этапа конкурса Министерство труда и социальной защиты РФ выплатит денежное поощрение: 300 тысяч рублей – занявшему первое место, 200 тысяч и 100 тысяч рублей – соответственно, за второе и третье место. Прием заявок для участия в федеральном этапе конкурса проводит комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции до 25 ноября.
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