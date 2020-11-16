https://ria.ru/20201116/konkurs-1584857604.html

Ивановская область примет Всероссийский конкурс "Лучшая швея"

Ивановская область примет Всероссийский конкурс "Лучшая швея"

Федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучшая швея" пройдет в декабре в городе Иваново в... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T16:08

2020-11-16T16:08

2020-11-16T16:08

ивановская область

иваново

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584858561_0:0:3095:1742_1400x0_80_0_0_9b29dce94610cc25a473f92b16cdffc1.jpg

ИВАНОВО, 16 ноя – РИА Новости. Федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучшая швея" пройдет в декабре в городе Иваново в дистанционном формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Ивановской области. Победителю и призерам федерального этапа конкурса Министерство труда и социальной защиты РФ выплатит денежное поощрение: 300 тысяч рублей – занявшему первое место, 200 тысяч и 100 тысяч рублей – соответственно, за второе и третье место. Прием заявок для участия в федеральном этапе конкурса проводит комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции до 25 ноября.

https://ria.ru/20201116/abilimpiks-1584855318.html

иваново

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иваново