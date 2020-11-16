https://ria.ru/20201116/konkurs-1584857604.html
Ивановская область примет Всероссийский конкурс "Лучшая швея"
Ивановская область примет Всероссийский конкурс "Лучшая швея"
Федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучшая швея" пройдет в декабре в городе Иваново в... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T16:08
2020-11-16T16:08
2020-11-16T16:08
ивановская область
иваново
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584858561_0:0:3095:1742_1400x0_80_0_0_9b29dce94610cc25a473f92b16cdffc1.jpg
ИВАНОВО, 16 ноя – РИА Новости. Федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучшая швея" пройдет в декабре в городе Иваново в дистанционном формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Ивановской области. Победителю и призерам федерального этапа конкурса Министерство труда и социальной защиты РФ выплатит денежное поощрение: 300 тысяч рублей – занявшему первое место, 200 тысяч и 100 тысяч рублей – соответственно, за второе и третье место. Прием заявок для участия в федеральном этапе конкурса проводит комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции до 25 ноября.
https://ria.ru/20201116/abilimpiks-1584855318.html
иваново
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584858561_364:0:3095:2048_1400x0_80_0_0_dfaf72ae8aa015c3a1858e27ec2e77bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иваново