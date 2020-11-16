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Два камчатских проекта получат гранты Ростуризма
Два камчатских проекта получат гранты Ростуризма
Две камчатские компании вошли в число победителей конкурса Ростуризма и получат по три миллиона рублей на проекты по развитию туризма в регионе, сообщает... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:41
2020-11-16T14:41
2020-11-16T14:54
туризм
камчатский край
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноя — РИА Новости. Две камчатские компании вошли в число победителей конкурса Ростуризма и получат по три миллиона рублей на проекты по развитию туризма в регионе, сообщает пресс-служба правительства края.Первый проект с общей стоимостью более четырнадцати миллионов рублей предусматривает покупку лавинного снаряжения и снегоходов для развития зимнего экскурсионного и экстремального туризма. Авторы второго проекта намерены открыть современный палаточный лагерь (глэмпинг) на берегу Тихого океана, потратив на эти цели десять миллионов рублей. "Данная мера поддержки в нашей стране применяется впервые, и, конечно, она является своевременной, учитывая ситуацию, в которой сегодня оказался весь бизнес, в том числе и туристический. Но здесь важно и другое — наши туркомпании не опустили руки и не отказались от намеченных планов по реализации своих проектов. Пока есть такие инициативы и заинтересованность предпринимателей в создании инфраструктуры, обновлении техники, совершенствовании своей работы и качества предоставления услуг, мы можем говорить о развитии туризма на Камчатке в целом", — цитирует пресс-служба слова министра туризма региона Наталии Максименко. В конкурсе участвовали 4061 претендент, гранты Ростуризма получили 474 участника. Деньги им предоставят до конца года.
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туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноя — РИА Новости.
Две камчатские компании вошли в число победителей конкурса Ростуризма
и получат по три миллиона рублей на проекты по развитию туризма в регионе, сообщает пресс-служба правительства края.
Первый проект с общей стоимостью более четырнадцати миллионов рублей предусматривает покупку лавинного снаряжения и снегоходов для развития зимнего экскурсионного и экстремального туризма. Авторы второго проекта намерены открыть современный палаточный лагерь (глэмпинг) на берегу Тихого океана
, потратив на эти цели десять миллионов рублей.
"Данная мера поддержки в нашей стране применяется впервые, и, конечно, она является своевременной, учитывая ситуацию, в которой сегодня оказался весь бизнес, в том числе и туристический. Но здесь важно и другое — наши туркомпании не опустили руки и не отказались от намеченных планов по реализации своих проектов. Пока есть такие инициативы и заинтересованность предпринимателей в создании инфраструктуры, обновлении техники, совершенствовании своей работы и качества предоставления услуг, мы можем говорить о развитии туризма на Камчатке в целом", — цитирует пресс-служба слова министра туризма региона Наталии Максименко.
В конкурсе участвовали 4061 претендент, гранты Ростуризма получили 474 участника. Деньги им предоставят до конца года.