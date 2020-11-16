Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Камчатский край
Камчатский край
https://ria.ru/20201116/granty-1584839934.html
Два камчатских проекта получат гранты Ростуризма
Два камчатских проекта получат гранты Ростуризма
Две камчатские компании вошли в число победителей конкурса Ростуризма и получат по три миллиона рублей на проекты по развитию туризма в регионе, сообщает... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:41
2020-11-16T14:54
туризм
камчатский край
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803107_0:171:3035:1878_1400x0_80_0_0_565e8dcaeecc2a656491922ff12d5cf5.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноя — РИА Новости. Две камчатские компании вошли в число победителей конкурса Ростуризма и получат по три миллиона рублей на проекты по развитию туризма в регионе, сообщает пресс-служба правительства края.Первый проект с общей стоимостью более четырнадцати миллионов рублей предусматривает покупку лавинного снаряжения и снегоходов для развития зимнего экскурсионного и экстремального туризма. Авторы второго проекта намерены открыть современный палаточный лагерь (глэмпинг) на берегу Тихого океана, потратив на эти цели десять миллионов рублей. "Данная мера поддержки в нашей стране применяется впервые, и, конечно, она является своевременной, учитывая ситуацию, в которой сегодня оказался весь бизнес, в том числе и туристический. Но здесь важно и другое — наши туркомпании не опустили руки и не отказались от намеченных планов по реализации своих проектов. Пока есть такие инициативы и заинтересованность предпринимателей в создании инфраструктуры, обновлении техники, совершенствовании своей работы и качества предоставления услуг, мы можем говорить о развитии туризма на Камчатке в целом", — цитирует пресс-служба слова министра туризма региона Наталии Максименко. В конкурсе участвовали 4061 претендент, гранты Ростуризма получили 474 участника. Деньги им предоставят до конца года.
https://ria.ru/20201006/portal-1578461576.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803107_153:0:2884:2048_1400x0_80_0_0_77e4aaa9ed8f936b491b0981079552ae.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)

Два камчатских проекта получат гранты Ростуризма

14:41 16.11.2020 (обновлено: 14:54 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноя — РИА Новости. Две камчатские компании вошли в число победителей конкурса Ростуризма и получат по три миллиона рублей на проекты по развитию туризма в регионе, сообщает пресс-служба правительства края.
Первый проект с общей стоимостью более четырнадцати миллионов рублей предусматривает покупку лавинного снаряжения и снегоходов для развития зимнего экскурсионного и экстремального туризма. Авторы второго проекта намерены открыть современный палаточный лагерь (глэмпинг) на берегу Тихого океана, потратив на эти цели десять миллионов рублей.
"Данная мера поддержки в нашей стране применяется впервые, и, конечно, она является своевременной, учитывая ситуацию, в которой сегодня оказался весь бизнес, в том числе и туристический. Но здесь важно и другое — наши туркомпании не опустили руки и не отказались от намеченных планов по реализации своих проектов. Пока есть такие инициативы и заинтересованность предпринимателей в создании инфраструктуры, обновлении техники, совершенствовании своей работы и качества предоставления услуг, мы можем говорить о развитии туризма на Камчатке в целом", — цитирует пресс-служба слова министра туризма региона Наталии Максименко.
В конкурсе участвовали 4061 претендент, гранты Ростуризма получили 474 участника. Деньги им предоставят до конца года.
Бизнесмены - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 16:18Камчатский край
Начал работу портал "Команда развития Камчатского края"
 
Камчатский крайТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:58В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia
18:54Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, "как гречку"
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
17:57Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
17:55Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым
17:53Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
17:51Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19
17:51В Мордовии ребенок выжил, упав с пятого этажа
17:46Алиев посетил взятые под контроль Баку города в Карабахе
Лента новостейМолния