https://ria.ru/20201116/granty-1584839934.html

Два камчатских проекта получат гранты Ростуризма

Два камчатских проекта получат гранты Ростуризма

Две камчатские компании вошли в число победителей конкурса Ростуризма и получат по три миллиона рублей на проекты по развитию туризма в регионе, сообщает... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T14:41

2020-11-16T14:41

2020-11-16T14:54

туризм

камчатский край

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноя — РИА Новости. Две камчатские компании вошли в число победителей конкурса Ростуризма и получат по три миллиона рублей на проекты по развитию туризма в регионе, сообщает пресс-служба правительства края.Первый проект с общей стоимостью более четырнадцати миллионов рублей предусматривает покупку лавинного снаряжения и снегоходов для развития зимнего экскурсионного и экстремального туризма. Авторы второго проекта намерены открыть современный палаточный лагерь (глэмпинг) на берегу Тихого океана, потратив на эти цели десять миллионов рублей. "Данная мера поддержки в нашей стране применяется впервые, и, конечно, она является своевременной, учитывая ситуацию, в которой сегодня оказался весь бизнес, в том числе и туристический. Но здесь важно и другое — наши туркомпании не опустили руки и не отказались от намеченных планов по реализации своих проектов. Пока есть такие инициативы и заинтересованность предпринимателей в создании инфраструктуры, обновлении техники, совершенствовании своей работы и качества предоставления услуг, мы можем говорить о развитии туризма на Камчатке в целом", — цитирует пресс-служба слова министра туризма региона Наталии Максименко. В конкурсе участвовали 4061 претендент, гранты Ростуризма получили 474 участника. Деньги им предоставят до конца года.

https://ria.ru/20201006/portal-1578461576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)