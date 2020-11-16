https://ria.ru/20201116/gospitalizatsiya-1584814379.html

Плановая госпитализация приостанавливается в Вологодской области

Плановая госпитализация приостанавливается в Вологодской области

Плановая госпитализация приостанавливается в Вологодской области на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:40

2020-11-16T12:40

2020-11-16T12:40

вологодская область

здоровье - общество

вологодская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноя – РИА Новости. Плановая госпитализация приостанавливается в Вологодской области на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщает пресс-служба правительства региона по итогам заседания областного оперштаба."Для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции среди пациентов медицинских учреждений Олег Кувшинников (губернатор Вологодской области – ред.) по предложению департамента здравоохранения поручил приостановить плановую госпитализацию взрослого населения в стационары", - говорится в сообщении.Исключение составят пациенты, чьи болезни включены в перечень социально значимых заболеваний, а также перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Также в больницы будут направляться жители региона, чье состояние не позволяет отсрочить оказание медпомощи. Будет осуществляться и госпитализация пациентов, нуждающихся в высокотехнологичных видах помощи.Также в Вологодской области приостанавливается плановое посещение поликлиник для взрослых."Любые меры будут недостаточно эффективными, если мы не снизим прирост заболевших. Требования носить маски, соблюдать социальную дистанцию, сокращать личные контакты, проводить дезинфекцию введены для защиты вологжан. А также для того, чтобы снять нагрузку с медицины, которой сейчас приходится сложно. Лучшее, что можно сделать сейчас для наших измотанных врачей, – это не подхватить инфекцию", – сказал Кувшинников, слова которого приводятся в сообщении.По данным оперштаба региона, на среду в Вологодской области подтверждено 8307 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 134 случая. Выздоровели 6706 человек, скончались – 74.

https://ria.ru/20201105/gospital-1583124897.html

вологодская область

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здоровье - общество, вологодская область