https://ria.ru/20201116/filadelfiya-1584915888.html

В Филадельфии запретят ходить в гости

В Филадельфии запретят ходить в гости

Власти Филадельфии, шестого крупнейшего города в США, с пятницы запрещают жителям собираться вместе в связи с резким ростом числа заболевших коронавирусом,... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T22:48

2020-11-16T22:48

2020-11-16T22:51

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Власти Филадельфии, шестого крупнейшего города в США, с пятницы запрещают жителям собираться вместе в связи с резким ростом числа заболевших коронавирусом, заявил глава комитета по здравоохранению Томас Фарли."Мы можем устать от коронавируса, но коронавирус не устал от нас", - сказал Фарли на пресс-конференции в понедельник.Жителям города, в частности, запретят ходить в гости или устраивать домашние обеды и вечеринки.Ограничения вступят в силу в пятницу и продлятся до конца года.Фарли объявил, что в городе останутся закрытыми театры, музеи, библиотеки, спортзалы и другие общественные пространства. По его словам, уличные собрания и мероприятия будут ограничены - не больше 10 человек на сто квадратных метров и не больше двух тысяч человек на любом пространстве. Во время массовых мероприятий на улицах нельзя подавать еду, а посетители должны носить маски все время, сказал Фарли.Кафе и рестораны могут продолжать готовить на вынос, но с дополнительными ограничениями, парикмахерские и салоны красоты также смогут работать с определёнными ограничениями, сообщил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/vaktsina-1584890260.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, филадельфия, сша, в мире