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https://ria.ru/20201116/filadelfiya-1584915888.html
В Филадельфии запретят ходить в гости
В Филадельфии запретят ходить в гости
Власти Филадельфии, шестого крупнейшего города в США, с пятницы запрещают жителям собираться вместе в связи с резким ростом числа заболевших коронавирусом,... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T22:48
2020-11-16T22:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
филадельфия
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Власти Филадельфии, шестого крупнейшего города в США, с пятницы запрещают жителям собираться вместе в связи с резким ростом числа заболевших коронавирусом, заявил глава комитета по здравоохранению Томас Фарли."Мы можем устать от коронавируса, но коронавирус не устал от нас", - сказал Фарли на пресс-конференции в понедельник.Жителям города, в частности, запретят ходить в гости или устраивать домашние обеды и вечеринки.Ограничения вступят в силу в пятницу и продлятся до конца года.Фарли объявил, что в городе останутся закрытыми театры, музеи, библиотеки, спортзалы и другие общественные пространства. По его словам, уличные собрания и мероприятия будут ограничены - не больше 10 человек на сто квадратных метров и не больше двух тысяч человек на любом пространстве. Во время массовых мероприятий на улицах нельзя подавать еду, а посетители должны носить маски все время, сказал Фарли.Кафе и рестораны могут продолжать готовить на вынос, но с дополнительными ограничениями, парикмахерские и салоны красоты также смогут работать с определёнными ограничениями, сообщил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, филадельфия, сша, в мире

В Филадельфии запретят ходить в гости

22:48 16.11.2020 (обновлено: 22:51 16.11.2020)
 
© AP Photo / Matt RourkeЛюди в Национальном историческом парке Независимости в Филадельфии
Люди в Национальном историческом парке Независимости в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© AP Photo / Matt Rourke
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ВАШИНГТОН, 16 ноя - РИА Новости. Власти Филадельфии, шестого крупнейшего города в США, с пятницы запрещают жителям собираться вместе в связи с резким ростом числа заболевших коронавирусом, заявил глава комитета по здравоохранению Томас Фарли.
"Мы можем устать от коронавируса, но коронавирус не устал от нас", - сказал Фарли на пресс-конференции в понедельник.
Жителям города, в частности, запретят ходить в гости или устраивать домашние обеды и вечеринки.
Ограничения вступят в силу в пятницу и продлятся до конца года.
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Фарли объявил, что в городе останутся закрытыми театры, музеи, библиотеки, спортзалы и другие общественные пространства. По его словам, уличные собрания и мероприятия будут ограничены - не больше 10 человек на сто квадратных метров и не больше двух тысяч человек на любом пространстве. Во время массовых мероприятий на улицах нельзя подавать еду, а посетители должны носить маски все время, сказал Фарли.
Кафе и рестораны могут продолжать готовить на вынос, но с дополнительными ограничениями, парикмахерские и салоны красоты также смогут работать с определёнными ограничениями, сообщил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыФиладельфияСШАВ мире
 
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