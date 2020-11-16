https://ria.ru/20201116/fermer-1584513249.html

Урожайный год: как волгоградский фермер вышел в розницу

Урожайный год: как волгоградский фермер вышел в розницу

Тренер по образованию, но аграрий по духу Александр Климентьев из города Михайловка Волгоградской области работает в сельском хозяйстве с 2007 года. Раньше он... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T15:01

2020-11-16T15:01

2020-11-16T15:01

мсп банк

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Тренер по образованию, но аграрий по духу Александр Климентьев из города Михайловка Волгоградской области работает в сельском хозяйстве с 2007 года. Раньше он занимался производством семечек, а теперь - выращиванием, хранением и реализацией овощей. За последние пять лет ему удалось не просто создать свое производство, но и выйти на крупнейшие розничные сети. Так овощи под маркой его компании ООО "АгроТранс" оказались на прилавках многих российских магазинов.В последнее время компания занялась переработкой. Из новинок, которые закупают магазины, - сушеные овощи, те же тыква, морковь и свекла. Интерес со стороны ритейла Александр объясняет отсутствием альтернативы: сейчас практически все овощи в нарезке, представленные в магазинах, идут из Китая и больше похожи на чипсы. А продукция из Волгоградской области реализуется именно как полуфабрикат с сохранением всех полезных свойств овощей.Чтобы стать поставщиком крупных магазинов, Александру было необходимо выполнить несколько условий, среди которых - реконструкция производства под требования ритейлеров.Аграрий обратился в МСП Банк за финансированием и получил два кредита под 7,75% в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Он привлек кредит на 12 миллионов рублей на 5 лет, а также получил 17 миллионов на 3 года на пополнение оборотных средств.Сейчас Александр занимается сбором последнего урожая моркови и свеклы. И строит планы на будущее. "Думаю, на этом я не остановлюсь. У меня в планах поставить биоферму, то есть гидропонику, и выращивать зелень для розничных сетей, а также грибную ферму. Замыслы обширные, и мы не собираемся отступать от задуманного", - заключает Александр.

https://ria.ru/20201029/biznes-1580994852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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