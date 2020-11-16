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Урожайный год: как волгоградский фермер вышел в розницу
Урожайный год: как волгоградский фермер вышел в розницу
Тренер по образованию, но аграрий по духу Александр Климентьев из города Михайловка Волгоградской области работает в сельском хозяйстве с 2007 года. Раньше он... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T15:01
2020-11-16T15:01
мсп банк
новости компаний - экономика
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Тренер по образованию, но аграрий по духу Александр Климентьев из города Михайловка Волгоградской области работает в сельском хозяйстве с 2007 года. Раньше он занимался производством семечек, а теперь - выращиванием, хранением и реализацией овощей. За последние пять лет ему удалось не просто создать свое производство, но и выйти на крупнейшие розничные сети. Так овощи под маркой его компании ООО "АгроТранс" оказались на прилавках многих российских магазинов.В последнее время компания занялась переработкой. Из новинок, которые закупают магазины, - сушеные овощи, те же тыква, морковь и свекла. Интерес со стороны ритейла Александр объясняет отсутствием альтернативы: сейчас практически все овощи в нарезке, представленные в магазинах, идут из Китая и больше похожи на чипсы. А продукция из Волгоградской области реализуется именно как полуфабрикат с сохранением всех полезных свойств овощей.Чтобы стать поставщиком крупных магазинов, Александру было необходимо выполнить несколько условий, среди которых - реконструкция производства под требования ритейлеров.Аграрий обратился в МСП Банк за финансированием и получил два кредита под 7,75% в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Он привлек кредит на 12 миллионов рублей на 5 лет, а также получил 17 миллионов на 3 года на пополнение оборотных средств.Сейчас Александр занимается сбором последнего урожая моркови и свеклы. И строит планы на будущее. "Думаю, на этом я не остановлюсь. У меня в планах поставить биоферму, то есть гидропонику, и выращивать зелень для розничных сетей, а также грибную ферму. Замыслы обширные, и мы не собираемся отступать от задуманного", - заключает Александр.
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мсп банк, новости компаний - экономика

Урожайный год: как волгоградский фермер вышел в розницу

15:01 16.11.2020
 
© Фото : из личного архива А.КлиментьеваФермер Александр Климентьев
Фермер Александр Климентьев - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Фото : из личного архива А.Климентьева
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Тренер по образованию, но аграрий по духу Александр Климентьев из города Михайловка Волгоградской области работает в сельском хозяйстве с 2007 года. Раньше он занимался производством семечек, а теперь - выращиванием, хранением и реализацией овощей. За последние пять лет ему удалось не просто создать свое производство, но и выйти на крупнейшие розничные сети. Так овощи под маркой его компании ООО "АгроТранс" оказались на прилавках многих российских магазинов.
"У нас край зерновой: семечки, зерно. А потом как-то само получилось, что мы перешли от семечек на овощи, точнее на их хранение: приобрели склад, утеплили его, сделали овощехранилище. Мы работаем со многими фермерами со всей Волгоградской области, помогаем им с хранением и реализацией продукции. Сейчас пока объем не такой большой, но своих мощностей хватает на хранение около 3 тысяч тонн продукции: примерно поровну моркови, тыквы и свеклы. Мы предлагаем мытые овощи, немытые и сушеные", - рассказывает Александр.
© Фото : из личного архива А.КлиментьеваФермер
Фермер - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : из личного архива А.Климентьева
Фермер
В последнее время компания занялась переработкой. Из новинок, которые закупают магазины, - сушеные овощи, те же тыква, морковь и свекла. Интерес со стороны ритейла Александр объясняет отсутствием альтернативы: сейчас практически все овощи в нарезке, представленные в магазинах, идут из Китая и больше похожи на чипсы. А продукция из Волгоградской области реализуется именно как полуфабрикат с сохранением всех полезных свойств овощей.
"Мы работаем совместно с другой компанией, у которой есть специальная сушилка для овощей. До собственного оборудования мы пока не дошли, да и не видим смысла, нам комфортнее работать в такой кооперации", - поясняет предприниматель.
© Фото : из личного архива А.КлиментьеваФермер
Фермер - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : из личного архива А.Климентьева
Фермер
Чтобы стать поставщиком крупных магазинов, Александру было необходимо выполнить несколько условий, среди которых - реконструкция производства под требования ритейлеров.
"У нас нет пока мойки и фасовки. Мы фасовали в сетки. А у сетей сейчас требования к фасовке только в пакеты. Мы оплатили новое оборудование и расширяем производство. Будет целая производственная линия: калибратор, фасовщик, который автоматически запаивает пакеты с мытыми овощами", - делится планами Климентьев.
Аграрий обратился в МСП Банк за финансированием и получил два кредита под 7,75% в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ. Он привлек кредит на 12 миллионов рублей на 5 лет, а также получил 17 миллионов на 3 года на пополнение оборотных средств.
© Фото : из личного архива А.КлиментьеваФермер
Фермер - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : из личного архива А.Климентьева
Фермер
Сейчас Александр занимается сбором последнего урожая моркови и свеклы. И строит планы на будущее. "Думаю, на этом я не остановлюсь. У меня в планах поставить биоферму, то есть гидропонику, и выращивать зелень для розничных сетей, а также грибную ферму. Замыслы обширные, и мы не собираемся отступать от задуманного", - заключает Александр.
Иван Маяков - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
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