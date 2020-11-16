https://ria.ru/20201116/ekstraditsiya-1584846544.html

Польша экстрадировала в Россию обвиняемого в изнасиловании

Польша экстрадировала в Россию обвиняемого в изнасиловании

Польша экстрадировала в Россию мужчину, обвиняемого в изнасиловании в общежитии в Москве, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T15:07

2020-11-16T15:07

2020-11-16T15:07

россия

интерпол

генеральная прокуратура рф

польша

москва

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1400x0_80_0_0_76da7043f0fb6f46b48a94c0edaa6d0a.jpg

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Польша экстрадировала в Россию мужчину, обвиняемого в изнасиловании в общежитии в Москве, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию Андрея Кавуна. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в феврале 2015 года Кавун в Москве в одном из общежитий избил и изнасиловал женщину. Он был объявлен в международный розыск. В феврале 2019 года его задержали в Польше, после чего Генпрокуратура направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого для привлечения к уголовной ответственности, который был удовлетворен.Федеральной службе исполнения наказаний и НЦБ Интерпола МВД России было поручено принять и доставить Кавуна в РФ. Потом его привезут в Москву.

https://ria.ru/20201115/nalchik-1584708312.html

россия

польша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, интерпол, генеральная прокуратура рф, польша, москва, в мире