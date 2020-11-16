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Польша экстрадировала в Россию обвиняемого в изнасиловании
Польша экстрадировала в Россию обвиняемого в изнасиловании
Польша экстрадировала в Россию мужчину, обвиняемого в изнасиловании в общежитии в Москве, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T15:07
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россия
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генеральная прокуратура рф
польша
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Польша экстрадировала в Россию мужчину, обвиняемого в изнасиловании в общежитии в Москве, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ."По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию Андрея Кавуна. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в феврале 2015 года Кавун в Москве в одном из общежитий избил и изнасиловал женщину. Он был объявлен в международный розыск. В феврале 2019 года его задержали в Польше, после чего Генпрокуратура направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого для привлечения к уголовной ответственности, который был удовлетворен.Федеральной службе исполнения наказаний и НЦБ Интерпола МВД России было поручено принять и доставить Кавуна в РФ. Потом его привезут в Москву.
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россия, интерпол, генеральная прокуратура рф, польша, москва, в мире

Польша экстрадировала в Россию обвиняемого в изнасиловании

15:07 16.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Польша экстрадировала в Россию мужчину, обвиняемого в изнасиловании в общежитии в Москве, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию Андрея Кавуна. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в феврале 2015 года Кавун в Москве в одном из общежитий избил и изнасиловал женщину. Он был объявлен в международный розыск. В феврале 2019 года его задержали в Польше, после чего Генпрокуратура направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого для привлечения к уголовной ответственности, который был удовлетворен.
Федеральной службе исполнения наказаний и НЦБ Интерпола МВД России было поручено принять и доставить Кавуна в РФ. Потом его привезут в Москву.
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