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Москва призвала стороны конфликта в Эфиопии к сдержанности
Москва призвала стороны конфликта в Эфиопии к сдержанности
Москва призывает стороны конфликта в Эфиопии к сдержанности, надеется, что власти найдут "адекватные методы" работы с регионом Тыграй, чтобы обеспечить... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T09:41
2020-11-16T10:15
москва
эфиопия
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Москва призывает стороны конфликта в Эфиопии к сдержанности, надеется, что власти найдут "адекватные методы" работы с регионом Тыграй, чтобы обеспечить гражданский мир в стране, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов."Призываем все стороны к сдержанности. Конечно, мы всегда выступали за стабильность и обеспечение безопасности в этой стране, с которой нас связывают давние дружеские отношения",- сказал Богданов.Он отметил, что Москва находится в контакте с эфиопскими властями - "и с послом здесь, и наше посольство работает в Аддис-Абебе очень энергично"."Надеемся, что все эти проблемы будут урегулированы с учётом необходимости сохранения стабильности, территориальной целостности, единства Эфиопии - этой многонациональной и многоконфессиональной стране",- добавил Богданов."Исходим из того, что центральные власти, руководство в Аддис-Абебе найдёт адекватные способы или методы в работе с различными регионами, в том числе с регионом Тыграй, с тем, чтобы обеспечить гражданский мир в этой стране",- резюмировал высокопоставленный российский дипломат.
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москва, эфиопия, в мире

Москва призвала стороны конфликта в Эфиопии к сдержанности

09:41 16.11.2020 (обновлено: 10:15 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Москва призывает стороны конфликта в Эфиопии к сдержанности, надеется, что власти найдут "адекватные методы" работы с регионом Тыграй, чтобы обеспечить гражданский мир в стране, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
"Призываем все стороны к сдержанности. Конечно, мы всегда выступали за стабильность и обеспечение безопасности в этой стране, с которой нас связывают давние дружеские отношения",- сказал Богданов.
Он отметил, что Москва находится в контакте с эфиопскими властями - "и с послом здесь, и наше посольство работает в Аддис-Абебе очень энергично".
"Надеемся, что все эти проблемы будут урегулированы с учётом необходимости сохранения стабильности, территориальной целостности, единства Эфиопии - этой многонациональной и многоконфессиональной стране",- добавил Богданов.
"Исходим из того, что центральные власти, руководство в Аддис-Абебе найдёт адекватные способы или методы в работе с различными регионами, в том числе с регионом Тыграй, с тем, чтобы обеспечить гражданский мир в этой стране",- резюмировал высокопоставленный российский дипломат.
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