https://ria.ru/20201116/efiopiya-1584775336.html
Москва призвала стороны конфликта в Эфиопии к сдержанности
Москва призвала стороны конфликта в Эфиопии к сдержанности
Москва призывает стороны конфликта в Эфиопии к сдержанности, надеется, что власти найдут "адекватные методы" работы с регионом Тыграй, чтобы обеспечить... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T09:41
2020-11-16T09:41
2020-11-16T10:15
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Москва призывает стороны конфликта в Эфиопии к сдержанности, надеется, что власти найдут "адекватные методы" работы с регионом Тыграй, чтобы обеспечить гражданский мир в стране, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов."Призываем все стороны к сдержанности. Конечно, мы всегда выступали за стабильность и обеспечение безопасности в этой стране, с которой нас связывают давние дружеские отношения",- сказал Богданов.Он отметил, что Москва находится в контакте с эфиопскими властями - "и с послом здесь, и наше посольство работает в Аддис-Абебе очень энергично"."Надеемся, что все эти проблемы будут урегулированы с учётом необходимости сохранения стабильности, территориальной целостности, единства Эфиопии - этой многонациональной и многоконфессиональной стране",- добавил Богданов."Исходим из того, что центральные власти, руководство в Аддис-Абебе найдёт адекватные способы или методы в работе с различными регионами, в том числе с регионом Тыграй, с тем, чтобы обеспечить гражданский мир в этой стране",- резюмировал высокопоставленный российский дипломат.
https://ria.ru/20201115/efiopiya-1584714450.html
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москва, эфиопия, в мире
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Москва
призывает стороны конфликта в Эфиопии
к сдержанности, надеется, что власти найдут "адекватные методы" работы с регионом Тыграй, чтобы обеспечить гражданский мир в стране, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку
и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов
.
"Призываем все стороны к сдержанности. Конечно, мы всегда выступали за стабильность и обеспечение безопасности в этой стране, с которой нас связывают давние дружеские отношения",- сказал Богданов.
Он отметил, что Москва находится в контакте с эфиопскими властями - "и с послом здесь, и наше посольство работает в Аддис-Абебе очень энергично".
"Надеемся, что все эти проблемы будут урегулированы с учётом необходимости сохранения стабильности, территориальной целостности, единства Эфиопии - этой многонациональной и многоконфессиональной стране",- добавил Богданов.
"Исходим из того, что центральные власти, руководство в Аддис-Абебе найдёт адекватные способы или методы в работе с различными регионами, в том числе с регионом Тыграй, с тем, чтобы обеспечить гражданский мир в этой стране",- резюмировал высокопоставленный российский дипломат.