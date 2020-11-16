https://ria.ru/20201116/diabet-1584810325.html

Названы первые симптомы диабета

Названы первые симптомы диабета

Увеличение массы тела и постоянная жажда являются первыми симптомами развития диабета второго типа, рассказала врач-эндокринолог Татьяна Маркова. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:27

2020-11-16T12:27

2020-11-16T13:57

здоровье

общество

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Увеличение массы тела и постоянная жажда являются первыми симптомами развития диабета второго типа, рассказала врач-эндокринолог Татьяна Маркова.По ее словам, о развитии заболевания также могут сигнализировать плохая заживляемость ран и молочница.Маркова отметила, что при развитии диабета первого типа масса тела, наоборот, начинает снижаться. Это заболевание характерно для более молодых людей и сопровождается запахом ацетона изо рта, добавила она.Эндокринолог рекомендовала следить за своим питанием и образом жизни, а при малейшем подозрении на болезнь обращаться к врачу.

https://ria.ru/20200902/diabet-1576610243.html

https://ria.ru/20201116/diabet-1584776461.html

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2020

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здоровье, общество