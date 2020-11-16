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Названы первые симптомы диабета
Названы первые симптомы диабета
Увеличение массы тела и постоянная жажда являются первыми симптомами развития диабета второго типа, рассказала врач-эндокринолог Татьяна Маркова. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:27
2020-11-16T13:57
здоровье
общество
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Увеличение массы тела и постоянная жажда являются первыми симптомами развития диабета второго типа, рассказала врач-эндокринолог Татьяна Маркова.По ее словам, о развитии заболевания также могут сигнализировать плохая заживляемость ран и молочница.Маркова отметила, что при развитии диабета первого типа масса тела, наоборот, начинает снижаться. Это заболевание характерно для более молодых людей и сопровождается запахом ацетона изо рта, добавила она.Эндокринолог рекомендовала следить за своим питанием и образом жизни, а при малейшем подозрении на болезнь обращаться к врачу.
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здоровье, общество

Названы первые симптомы диабета

12:27 16.11.2020 (обновлено: 13:57 16.11.2020)
 
© Depositphotos / Andrey PopovПроверка уровня сахара в крови глюкометром
Проверка уровня сахара в крови глюкометром - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Depositphotos / Andrey Popov
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Увеличение массы тела и постоянная жажда являются первыми симптомами развития диабета второго типа, рассказала врач-эндокринолог Татьяна Маркова.
По ее словам, о развитии заболевания также могут сигнализировать плохая заживляемость ран и молочница.
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Назван главный фактор развития диабета

"Следующий фактор для женщин, у мужчин реже, — это рецидивирующая молочница. Рецидивирующий кандидоз, как правило, сопровождает сахарный диабет", — уточнила врач в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Маркова отметила, что при развитии диабета первого типа масса тела, наоборот, начинает снижаться. Это заболевание характерно для более молодых людей и сопровождается запахом ацетона изо рта, добавила она.
Эндокринолог рекомендовала следить за своим питанием и образом жизни, а при малейшем подозрении на болезнь обращаться к врачу.
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