https://ria.ru/20201116/deputat-1584759049.html

Депутат парламента Армении отказалась от мандата после слов Пашиняна

Депутат парламента Армении отказалась от мандата после слов Пашиняна

Депутат парламента Армении от правящей фракции "Мой шаг" Гаяне Абрамян заявила, что отказывается от мандата после заявлений премьер-министра страны Никола... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T01:29

2020-11-16T01:29

2020-11-16T01:44

сша

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

ереван

баку

азербайджан

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584498559_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_c003854e53366a5d71b9c18902fa0829.jpg

ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Депутат парламента Армении от правящей фракции "Мой шаг" Гаяне Абрамян заявила, что отказывается от мандата после заявлений премьер-министра страны Никола Пашиняна о том, что он хочет при помощи прибывших с передовой военных "решить вопросы" со своими противниками.Еще один депутат от "Моего шага" Тагуи Товмасян сообщила в Facebook, что выходит из фракции. "Наша политическая команда делает одну ошибку за другой. Вместо того, чтобы осознать наши ошибки, смягчить ситуацию диалогом, попытаться стабилизировать напряженную обстановку, делаем шаги, расшатывающие основы государства", - написала Товмасян.Также посольство США в Ереване сообщило в Twitter, что посол Линн Трейси обсудила ситуацию в Армении с главой фракции "Мой шаг" Лилит Макунц. Отмечается, что стороны подтвердили свою приверженность укреплению демократии и верховенства закона в Армении. Посол заявил, что "политическому насилию и запугиванию нет места в демократическом обществе".Ранее Пашинян написал в Facebook, что просмотрел десятки видеоматериалов военных с передовой со словами поддержки и "ждет ребят в Ереване", чтобы "окончательно решить вопросы со скулящими под стенами". Омбудсмен Армении уже заявил, что считает слова премьера "крайне опасными".В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

https://ria.ru/20201116/otstavka-1584758166.html

https://ria.ru/20201114/pokushenie-1584662218.html

сша

нагорный карабах

ереван

баку

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, ереван, баку, азербайджан, армения, в мире