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https://ria.ru/20201116/deputat-1584759049.html
Депутат парламента Армении отказалась от мандата после слов Пашиняна
Депутат парламента Армении отказалась от мандата после слов Пашиняна
Депутат парламента Армении от правящей фракции "Мой шаг" Гаяне Абрамян заявила, что отказывается от мандата после заявлений премьер-министра страны Никола... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T01:29
2020-11-16T01:44
сша
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
ереван
баку
азербайджан
армения
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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Депутат парламента Армении от правящей фракции "Мой шаг" Гаяне Абрамян заявила, что отказывается от мандата после заявлений премьер-министра страны Никола Пашиняна о том, что он хочет при помощи прибывших с передовой военных "решить вопросы" со своими противниками.Еще один депутат от "Моего шага" Тагуи Товмасян сообщила в Facebook, что выходит из фракции. "Наша политическая команда делает одну ошибку за другой. Вместо того, чтобы осознать наши ошибки, смягчить ситуацию диалогом, попытаться стабилизировать напряженную обстановку, делаем шаги, расшатывающие основы государства", - написала Товмасян.Также посольство США в Ереване сообщило в Twitter, что посол Линн Трейси обсудила ситуацию в Армении с главой фракции "Мой шаг" Лилит Макунц. Отмечается, что стороны подтвердили свою приверженность укреплению демократии и верховенства закона в Армении. Посол заявил, что "политическому насилию и запугиванию нет места в демократическом обществе".Ранее Пашинян написал в Facebook, что просмотрел десятки видеоматериалов военных с передовой со словами поддержки и "ждет ребят в Ереване", чтобы "окончательно решить вопросы со скулящими под стенами". Омбудсмен Армении уже заявил, что считает слова премьера "крайне опасными".В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
https://ria.ru/20201116/otstavka-1584758166.html
https://ria.ru/20201114/pokushenie-1584662218.html
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нагорный карабах
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сша, никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, ереван, баку, азербайджан, армения, в мире

Депутат парламента Армении отказалась от мандата после слов Пашиняна

01:29 16.11.2020 (обновлено: 01:44 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновУчастники митинга оппозиции в Ереване
Участники митинга оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Депутат парламента Армении от правящей фракции "Мой шаг" Гаяне Абрамян заявила, что отказывается от мандата после заявлений премьер-министра страны Никола Пашиняна о том, что он хочет при помощи прибывших с передовой военных "решить вопросы" со своими противниками.

"В эти дни пыталась приложить все усилия, чтобы немного смягчить ситуацию и избежать худшего, однако с этого момента мою деятельность в статусе депутата Национального собрания считаю исчерпанной. Приношу извинения на многочисленные ошибки", - написала Абрамян в Facebook.

Еще один депутат от "Моего шага" Тагуи Товмасян сообщила в Facebook, что выходит из фракции. "Наша политическая команда делает одну ошибку за другой. Вместо того, чтобы осознать наши ошибки, смягчить ситуацию диалогом, попытаться стабилизировать напряженную обстановку, делаем шаги, расшатывающие основы государства", - написала Товмасян.
Также посольство США в Ереване сообщило в Twitter, что посол Линн Трейси обсудила ситуацию в Армении с главой фракции "Мой шаг" Лилит Макунц. Отмечается, что стороны подтвердили свою приверженность укреплению демократии и верховенства закона в Армении. Посол заявил, что "политическому насилию и запугиванию нет места в демократическом обществе".
Ранее Пашинян написал в Facebook, что просмотрел десятки видеоматериалов военных с передовой со словами поддержки и "ждет ребят в Ереване", чтобы "окончательно решить вопросы со скулящими под стенами". Омбудсмен Армении уже заявил, что считает слова премьера "крайне опасными".
Участники митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
01:12
Глава аппарата вице-премьера Армении покидает пост из-за слов Пашиняна
В Ереване несколько дней проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
14 ноября, 21:17
СНБ Армении заявила о предотвращении покушения на Пашиняна
 
СШАНикол ПашинянНагорный КарабахИльхам АлиевВладимир ПутинЕреванБакуАзербайджанАрменияВ мире
 
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