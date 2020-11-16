https://ria.ru/20201116/chekhiya-1584789722.html

В Чехии открыли пешеходный туристический маршрут через всю страну

В Чехии открыли пешеходный туристический маршрут через всю страну

В Чехии открыли первый пешеходный туристический маршрут, пересекающий всю страну, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T11:11

2020-11-16T11:11

2020-11-16T11:11

туризм

туризм

маршруты

новости - туризм

германия

чехия

нидерланды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/97078/97/970789742_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_05c657f94de3048668f292f31102e23f.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Чехии открыли первый пешеходный туристический маршрут, пересекающий всю страну, сообщает ЕвроПульс. Чешская тропа (Cesta Českem) проходит по северу территории государства от самой западной до самой восточной точки его границ. Ее протяженность около тысячи километров, и она пересекает девять горных хребтов и проходит сразу по нескольким природным паркам национального и местного значения.Как уверяют создатели маршрута, он доступен даже начинаещему походнику. Там есть спуски и подъемы, но преодолеть их может человек со средней физической подготовкой. На весь путь в среднем понадобится около 40 дней, но тропа разделена на несколько частей, которые можно пройти отдельно.Разработчики маршрута (это администрация муниципалитетов и частные компании) теперь работают над тем, чтобы он стал частью сети европейских протяженных троп E-paths. Сейчас их девять, в том числе трек Е11, который протянулся от Нидерландов до Польши через Германию.

https://ria.ru/20200730/1574770598.html

германия

чехия

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, маршруты, новости - туризм, германия, чехия, нидерланды