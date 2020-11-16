Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201116/chekhiya-1584789722.html
В Чехии открыли пешеходный туристический маршрут через всю страну
В Чехии открыли пешеходный туристический маршрут через всю страну
В Чехии открыли первый пешеходный туристический маршрут, пересекающий всю страну, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T11:11
2020-11-16T11:11
туризм
туризм
маршруты
новости - туризм
германия
чехия
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/97078/97/970789742_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_05c657f94de3048668f292f31102e23f.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Чехии открыли первый пешеходный туристический маршрут, пересекающий всю страну, сообщает ЕвроПульс. Чешская тропа (Cesta Českem) проходит по северу территории государства от самой западной до самой восточной точки его границ. Ее протяженность около тысячи километров, и она пересекает девять горных хребтов и проходит сразу по нескольким природным паркам национального и местного значения.Как уверяют создатели маршрута, он доступен даже начинаещему походнику. Там есть спуски и подъемы, но преодолеть их может человек со средней физической подготовкой. На весь путь в среднем понадобится около 40 дней, но тропа разделена на несколько частей, которые можно пройти отдельно.Разработчики маршрута (это администрация муниципалитетов и частные компании) теперь работают над тем, чтобы он стал частью сети европейских протяженных троп E-paths. Сейчас их девять, в том числе трек Е11, который протянулся от Нидерландов до Польши через Германию.
https://ria.ru/20200730/1574770598.html
германия
чехия
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/97078/97/970789742_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_61a35c3968bf71132a3747368d8fc978.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, маршруты, новости - туризм, германия, чехия, нидерланды

В Чехии открыли пешеходный туристический маршрут через всю страну

11:11 16.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЗарубежные страны: Чехия
Зарубежные страны: Чехия - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Чехии открыли первый пешеходный туристический маршрут, пересекающий всю страну, сообщает ЕвроПульс.
Чешская тропа (Cesta Českem) проходит по северу территории государства от самой западной до самой восточной точки его границ. Ее протяженность около тысячи километров, и она пересекает девять горных хребтов и проходит сразу по нескольким природным паркам национального и местного значения.
Как уверяют создатели маршрута, он доступен даже начинаещему походнику. Там есть спуски и подъемы, но преодолеть их может человек со средней физической подготовкой. На весь путь в среднем понадобится около 40 дней, но тропа разделена на несколько частей, которые можно пройти отдельно.
Разработчики маршрута (это администрация муниципалитетов и частные компании) теперь работают над тем, чтобы он стал частью сети европейских протяженных троп E-paths. Сейчас их девять, в том числе трек Е11, который протянулся от Нидерландов до Польши через Германию.
Большая Южноуральская тропа - РИА Новости, 1920, 30.07.2020
30 июля, 08:00Туризм
Мировые тропы. Как и где путешествовать по известным пешим маршрутам
 
ТуризмТуризммаршрутыНовости - ТуризмГерманияЧехияНидерланды
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:54Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, "как гречку"
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
17:57Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
17:55Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым
17:53Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
17:51Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19
17:51В Мордовии ребенок выжил, упав с пятого этажа
17:46Алиев посетил взятые под контроль Баку города в Карабахе
17:41Великобритания опубликовала список закупаемых вакцин от COVID-19
Лента новостейМолния