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В Чехии открыли пешеходный туристический маршрут через всю страну
В Чехии открыли пешеходный туристический маршрут через всю страну
В Чехии открыли первый пешеходный туристический маршрут, пересекающий всю страну, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T11:11
2020-11-16T11:11
2020-11-16T11:11
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Чехии открыли первый пешеходный туристический маршрут, пересекающий всю страну, сообщает ЕвроПульс. Чешская тропа (Cesta Českem) проходит по северу территории государства от самой западной до самой восточной точки его границ. Ее протяженность около тысячи километров, и она пересекает девять горных хребтов и проходит сразу по нескольким природным паркам национального и местного значения.Как уверяют создатели маршрута, он доступен даже начинаещему походнику. Там есть спуски и подъемы, но преодолеть их может человек со средней физической подготовкой. На весь путь в среднем понадобится около 40 дней, но тропа разделена на несколько частей, которые можно пройти отдельно.Разработчики маршрута (это администрация муниципалитетов и частные компании) теперь работают над тем, чтобы он стал частью сети европейских протяженных троп E-paths. Сейчас их девять, в том числе трек Е11, который протянулся от Нидерландов до Польши через Германию.
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туризм, маршруты, новости - туризм, германия, чехия, нидерланды
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
В Чехии открыли первый пешеходный туристический маршрут, пересекающий всю страну, сообщает
ЕвроПульс.
Чешская тропа (Cesta Českem) проходит по северу территории государства от самой западной до самой восточной точки его границ. Ее протяженность около тысячи километров, и она пересекает девять горных хребтов и проходит сразу по нескольким природным паркам национального и местного значения.
Как уверяют создатели маршрута, он доступен даже начинаещему походнику. Там есть спуски и подъемы, но преодолеть их может человек со средней физической подготовкой. На весь путь в среднем понадобится около 40 дней, но тропа разделена на несколько частей, которые можно пройти отдельно.
Разработчики маршрута (это администрация муниципалитетов и частные компании) теперь работают над тем, чтобы он стал частью сети европейских протяженных троп E-paths. Сейчас их девять, в том числе трек Е11, который протянулся от Нидерландов до Польши через Германию.