https://ria.ru/20201116/buryatiya-1584763804.html

В Бурятии до 30 ноября приостановили работу ТЦ, общепита и кинотеатров

В Бурятии до 30 ноября приостановили работу ТЦ, общепита и кинотеатров

В Бурятии на две недели закрывают торговые центры, предприятия общественного питания, кинотеатры и салоны красоты в связи с распространением коронавируса,... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T05:23

2020-11-16T05:23

2020-11-16T07:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

республика бурятия

алексей цыденов

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155980/61/1559806133_0:301:3106:2048_1400x0_80_0_0_5f4cdcfcca0a303c339add9a378e535e.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. В Бурятии на две недели закрывают торговые центры, предприятия общественного питания, кинотеатры и салоны красоты в связи с распространением коронавируса, сообщается на сайте правительства республики.Ограничение не распространяется на столовые, буфеты и кафе для работников организаций, а также на предприятия общепита в гостиницах при условии предоставления питания только для проживающих.Также на две недели закрываются кинотеатры, салоны красоты, бани и сауны.Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что ограничения продлевать не планируют."Мы не намерены продлевать ограничения более, чем на две недели, потому что дальше уже экономические последствия будут тяжелыми. Здесь уже вопрос не только системы здравоохранения", - приводятся слова Цыденова на сайте.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584604327.html

россия

республика бурятия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, республика бурятия, алексей цыденов, москва, общество