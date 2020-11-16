https://ria.ru/20201116/bezhentsy-1584907747.html

В Степанакерт вернулись еще 472 беженца

В Степанакерт вернулись еще 472 беженца

Еще 482 беженца прибыли в Степанакерт, всего вернулись более 1200 жителей, ранее покинувших свои дома, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T21:19

2020-11-16T21:19

2020-11-16T21:21

ситуация в нагорном карабахе

министерство обороны рф (минобороны рф)

нагорно-карабахская республика

степанакерт

в мире

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Еще 482 беженца прибыли в Степанакерт, всего вернулись более 1200 жителей, ранее покинувших свои дома, сообщает Минобороны РФ."Шестнадцатого ноября 2020 года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись 482 беженца. Колонна из 19 автобусов проследовала по маршруту Ереван - Степанакерт в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции и прибыла на главную площадь г. Степанакерта", - говорится в сообщении.Отмечается, что обеспечение безопасности возвращения беженцев и безопасности перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования. С 14 ноября в Степанакерт уже вернулись более 1200 жителей, ранее покинувших свои дома."Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20201112/erevan-1584191211.html

нагорно-карабахская республика

степанакерт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), нагорно-карабахская республика, степанакерт, в мире