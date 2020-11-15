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На Сахалине рабочих уволили после видео об укладке асфальта
На Сахалине рабочих уволили после видео об укладке асфальта
Прокуратура на Сахалине проверит законность увольнения дорожных рабочих, которые поделились в сети видео о качестве укладки асфальта в Южно-Сахалинске, сообщает РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T07:43
2020-11-15T07:43
2020-11-15T11:20
южно-сахалинск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 ноя — РИА Новости. Прокуратура на Сахалине проверит законность увольнения дорожных рабочих, которые поделились в сети видео о качестве укладки асфальта в Южно-Сахалинске, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.Кроме того, будет проведена проверка соблюдения технологии укладки асфальта, на которую пожаловались дорожники, сообщили в прокуратуре.Ранее в сети появилось видео, на котором один из рабочих показал, как нарушается технология при капитальном ремонте улицы Больничной в Южно-Сахалинске. В следующем видео рабочие, назвавшие себя Романом и Дмитрием, рассказали, что после инцидента руководство строительной компании уволило их с нарушением законодательства и без выходного пособия.
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южно-сахалинск, происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 ноя — РИА Новости.
Прокуратура на Сахалине проверит законность увольнения дорожных рабочих, которые поделились в сети видео о качестве укладки асфальта в Южно-Сахалинске
, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
Кроме того, будет проведена проверка соблюдения технологии укладки асфальта, на которую пожаловались дорожники, сообщили в прокуратуре.
"Прокуратурой Южно-Сахалинска с привлечением специалистов организована проверка соблюдения федерального законодательства по фактам о нарушении технологии укладки асфальтного покрытия на улице Больничной в Южно-Сахалинске и ущемлении прав работников этого предприятия", — говорится в пресс-релизе.
Ранее в сети появилось видео, на котором один из рабочих показал, как нарушается технология при капитальном ремонте улицы Больничной в Южно-Сахалинске. В следующем видео рабочие, назвавшие себя Романом и Дмитрием, рассказали, что после инцидента руководство строительной компании уволило их с нарушением законодательства и без выходного пособия.
"В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению трудового законодательства, а также законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, в том числе при осуществлении контроля за выполнением работ. По итогам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования", — сообщили в прокуратуре.