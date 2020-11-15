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На Сахалине рабочих уволили после видео об укладке асфальта

На Сахалине рабочих уволили после видео об укладке асфальта

Прокуратура на Сахалине проверит законность увольнения дорожных рабочих, которые поделились в сети видео о качестве укладки асфальта в Южно-Сахалинске, сообщает РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T07:43

2020-11-15T07:43

2020-11-15T11:20

южно-сахалинск

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 ноя — РИА Новости. Прокуратура на Сахалине проверит законность увольнения дорожных рабочих, которые поделились в сети видео о качестве укладки асфальта в Южно-Сахалинске, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.Кроме того, будет проведена проверка соблюдения технологии укладки асфальта, на которую пожаловались дорожники, сообщили в прокуратуре.Ранее в сети появилось видео, на котором один из рабочих показал, как нарушается технология при капитальном ремонте улицы Больничной в Южно-Сахалинске. В следующем видео рабочие, назвавшие себя Романом и Дмитрием, рассказали, что после инцидента руководство строительной компании уволило их с нарушением законодательства и без выходного пособия.

южно-сахалинск

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южно-сахалинск, происшествия