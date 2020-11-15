https://ria.ru/20201115/spetsbort-1584716543.html
В Армению вылетел спецборт МЧС для оказания гуманитарной помощи
В Армению вылетел спецборт МЧС для оказания гуманитарной помощи
Спецборт авиации МЧС с 30 специалистами вылетел в Армению для оказания помощи в решении гуманитарных вопросов, сообщает МЧС России. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T16:04
2020-11-15T16:04
2020-11-15T16:27
ситуация в нагорном карабахе
лачинский коридор
никол пашинян
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584718166_0:0:641:360_1400x0_80_0_0_a625e40ad59d6d569f3c1ca33d7ab769.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Спецборт авиации МЧС с 30 специалистами вылетел в Армению для оказания помощи в решении гуманитарных вопросов, сообщает МЧС России.Ранее в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что группа МЧС России войдет в состав Межведомственного центра гуманитарного реагирования в Степанакерте, идет ее перебазирование.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201113/gospital-1584528727.html
лачинский коридор
азербайджан
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584718166_0:0:481:360_1400x0_80_0_0_b35be1dc0abaeb4c767a905d9cce3997.jpg
Спецборт авиации МЧС России вылетает в Армению
Спецборт авиации МЧС России вылетел из подмосковного Жуковского в Армению. В оперативную группу вошли 30 человек, на месте они оценят обстановку и скоординируют дальнейшие действия по оказанию помощи гражданскому
2020-11-15T16:04
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лачинский коридор, никол пашинян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире