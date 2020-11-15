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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201115/spetsbort-1584716543.html
В Армению вылетел спецборт МЧС для оказания гуманитарной помощи
В Армению вылетел спецборт МЧС для оказания гуманитарной помощи
Спецборт авиации МЧС с 30 специалистами вылетел в Армению для оказания помощи в решении гуманитарных вопросов, сообщает МЧС России. РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T16:04
2020-11-15T16:27
ситуация в нагорном карабахе
лачинский коридор
никол пашинян
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Спецборт авиации МЧС с 30 специалистами вылетел в Армению для оказания помощи в решении гуманитарных вопросов, сообщает МЧС России.Ранее в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что группа МЧС России войдет в состав Межведомственного центра гуманитарного реагирования в Степанакерте, идет ее перебазирование.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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лачинский коридор
азербайджан
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Спецборт авиации МЧС России вылетает в Армению
Спецборт авиации МЧС России вылетел из подмосковного Жуковского в Армению. В оперативную группу вошли 30 человек, на месте они оценят обстановку и скоординируют дальнейшие действия по оказанию помощи гражданскому
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В Армению вылетел спецборт МЧС для оказания гуманитарной помощи

16:04 15.11.2020 (обновлено: 16:27 15.11.2020)
 
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Спецборт авиации МЧС с 30 специалистами вылетел в Армению для оказания помощи в решении гуманитарных вопросов, сообщает МЧС России.
Ранее в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что группа МЧС России войдет в состав Межведомственного центра гуманитарного реагирования в Степанакерте, идет ее перебазирование.
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"Оперативная группа из числа специалистов центрального аппарата на месте оценит обстановку и скоординирует дальнейшие действия по оказанию необходимой помощи гражданскому населению. Всего направлено 30 человек", - приводятся в сообщении слова главы МЧС России Евгения Зиничева.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеЛачинский коридорНикол ПашинянМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ильхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
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