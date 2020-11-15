https://ria.ru/20201115/spetsbort-1584716543.html

В Армению вылетел спецборт МЧС для оказания гуманитарной помощи

В Армению вылетел спецборт МЧС для оказания гуманитарной помощи

Спецборт авиации МЧС с 30 специалистами вылетел в Армению для оказания помощи в решении гуманитарных вопросов, сообщает МЧС России. РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T16:04

2020-11-15T16:04

2020-11-15T16:27

ситуация в нагорном карабахе

лачинский коридор

никол пашинян

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Спецборт авиации МЧС с 30 специалистами вылетел в Армению для оказания помощи в решении гуманитарных вопросов, сообщает МЧС России.Ранее в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что группа МЧС России войдет в состав Межведомственного центра гуманитарного реагирования в Степанакерте, идет ее перебазирование.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201113/gospital-1584528727.html

лачинский коридор

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спецборт авиации МЧС России вылетает в Армению Спецборт авиации МЧС России вылетел из подмосковного Жуковского в Армению. В оперативную группу вошли 30 человек, на месте они оценят обстановку и скоординируют дальнейшие действия по оказанию помощи гражданскому 2020-11-15T16:04 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лачинский коридор, никол пашинян, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире