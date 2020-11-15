https://ria.ru/20201115/pushkov-1584682959.html

Пушков рассказал, как Байден может стать "укравшим выборы" президентом

Пушков рассказал, как Байден может стать "укравшим выборы" президентом

Российский сенатор Алексей Пушков высказал в Twitter мнение, Джо Байден может стать президентом США, "укравшим выборы". РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T09:33

2020-11-15T09:33

2020-11-15T09:33

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

пенсильвания

джорджия

сша

twitter

в мире

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков высказал в Twitter мнение, Джо Байден может стать президентом США, "укравшим выборы".Сенатор пояснил, что, если действующий президент США Дональд Трамп добьется нового пересчета голосов в Джорджии, а в Пенсильвании одержит победу, то его оппонент потеряет 36 голосов выборщиков — они уйдут к Трампу. Однако, этого будет недостаточно для победы действующего главы США — ему необходим еще один штат. При этом, как полагает сенатор, пересмотр голосования в двух штатах, где предварительно победил Байден, окончательно дискредитирует выборы и лишит их легитимности.Выборы президента США прошли 3 ноября. Победитель пока официально не назван. В нескольких штатах продолжается подсчет голосов. Однако, американские СМИ отдали победу Джо Байдену — как сообщил телеканал Fox News, он набрал 290 голосов выборщиков, Трамп — 232. Байден уже заявил о победе, его поздравили главы многих стран. Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы далеки от завершения и намерен отстаивать свою победу в суде. При этом он также допустил, что может не остаться на второй срок в качестве главы Соединенных Штатов.Разница между Байденом и Трампом в штате Джорджия не превышает 15 тысячи голосов из пяти миллионов бюллетеней. Штат дает 16 голосов выборщиков. Как пишут американские СМИ, если даже Трамп выиграет в Джорджии, то он не станет президентом США. Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер заявлял о возможности ручного пересчета голосов на выборах президента США.Накануне Трамп призвал остановить ручной пересчет голосов в Джорджии, пока не начнется сверка подписей. По его словам, пересчет вручную — это пустая трата времени.

https://ria.ru/20201108/razvod-1583624470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, пенсильвания, джорджия, сша, twitter, в мире