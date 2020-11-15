Пушков рассказал, как Байден может стать "укравшим выборы" президентом
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков высказал в Twitter мнение, Джо Байден может стать президентом США, "укравшим выборы".
Сенатор пояснил, что, если действующий президент США Дональд Трамп добьется нового пересчета голосов в Джорджии, а в Пенсильвании одержит победу, то его оппонент потеряет 36 голосов выборщиков — они уйдут к Трампу. Однако, этого будет недостаточно для победы действующего главы США — ему необходим еще один штат. При этом, как полагает сенатор, пересмотр голосования в двух штатах, где предварительно победил Байден, окончательно дискредитирует выборы и лишит их легитимности.
"Байден станет президентом, "укравшим выборы". Для него такой сценарий допустим, но крайне нежелателен для его президентства", — подытожил Пушков.
Выборы президента США прошли 3 ноября. Победитель пока официально не назван. В нескольких штатах продолжается подсчет голосов. Однако, американские СМИ отдали победу Джо Байдену — как сообщил телеканал Fox News, он набрал 290 голосов выборщиков, Трамп — 232. Байден уже заявил о победе, его поздравили главы многих стран. Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы далеки от завершения и намерен отстаивать свою победу в суде. При этом он также допустил, что может не остаться на второй срок в качестве главы Соединенных Штатов.
Разница между Байденом и Трампом в штате Джорджия не превышает 15 тысячи голосов из пяти миллионов бюллетеней. Штат дает 16 голосов выборщиков. Как пишут американские СМИ, если даже Трамп выиграет в Джорджии, то он не станет президентом США. Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер заявлял о возможности ручного пересчета голосов на выборах президента США.
Накануне Трамп призвал остановить ручной пересчет голосов в Джорджии, пока не начнется сверка подписей. По его словам, пересчет вручную — это пустая трата времени.