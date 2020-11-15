https://ria.ru/20201115/meladze-1584688284.html

Винокур раскритиковал призыв Меладзе к бойкоту новогодних шоу

Винокур раскритиковал призыв Меладзе к бойкоту новогодних шоу

Народный артист Владимир Винокур в разговоре со "Звездой" скептически отнесся к призыву певца Валерия Меладзе к артистам о бойкоте съемок в новогодних... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T10:35

2020-11-15T10:35

2020-11-15T10:35

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Народный артист Владимир Винокур в разговоре со "Звездой" скептически отнесся к призыву певца Валерия Меладзе к артистам о бойкоте съемок в новогодних передачах.Он подчеркнул, что зрители ни в чем не виноваты.Однако, он согласен с Меладзе в том, что "беда огромная и необъяснимая", так как в общественном транспорте, а также в самолетах находится большое количество людей, а артистам работать не разрешают.Винокур также рассказал, что его коллектив девять месяцев сидит без работы — он платит 30 сотрудникам зарплату самостоятельно. "Фактически нас лишили работы, и никто об этом не подумал, никто не позвонил, не спросил, как вы справляетесь. Как можно взять и забыть, что есть огромная армия артистов, танцоров, певцов, которые работают на эстраде? Надо об этом вспомнить!", —подытожил народный артист.Накануне пост Валерия Меладзе в Instagram вызвал общественный резонанс. Певец призвал российских звезд не сниматься в новогодних программах. Без новогодних концертов, отмененных из-за COVID-19, нет ощущения праздника. Если работа артистов запрещена ограничительными мерами, введенными из-за распространения коронавируса, тогда им не стоит сниматься в новогодних передачах. Это, как полагает Меладзе, должно привлечь внимание к проблеме индустрии, в которой десятки тысяч людей не могут работать на протяжении нескольких месяцев. Позднее артист пояснил свои слова: он гипотетически предположил ситуацию, когда новогодних "огоньков" и других передач в ночь с 31 декабря на 1 января не было бы.

https://ria.ru/20201115/meladze-1584681540.html

https://ria.ru/20200530/1572224818.html

https://ria.ru/20201114/boykot-1584653337.html

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