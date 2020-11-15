https://ria.ru/20201115/koronavirus-1584705574.html
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 54 миллиона
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 54 миллиона
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 54 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и... РИА Новости, 15.11.2020
2020-11-15T14:08
2020-11-15T14:08
2020-11-15T14:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 54 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета на 13.52 мск, общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 54 006 870, скончались 1 312 356 человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 34,7 миллиона заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, в мире
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 54 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета на 13.52 мск, общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 54 006 870, скончались 1 312 356 человек с подтвержденным заболеванием. Выздоровели более 34,7 миллиона заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.