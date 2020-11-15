Россия начала формировать гуманитарный центр в Степанакерте
14:37 15.11.2020 (обновлено: 14:46 15.11.2020)
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования, сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
"Минобороны России приступило к формированию в Степанакерте Межведомственного центра гуманитарного реагирования. С этой целью с 14 ноября 2020 года в составе миротворческого контингента Российской Федерации в Степанакерте уже развернута оперативная группа формируемого Центра", - говорится в сообщении.
"Сегодня, 15 ноября 2020 года, для наращивания группировки формируемого Центра осуществляется перебазирование оперативной группы МЧС России, которая войдет в состав ведомственного центра оперативного реагирования. В ближайшее время будет осуществлено наращивание группировки Центра, в том числе за счет сил и средств Пограничной службы ФСБ России, представителей других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации", - уточняется в сообщении.
Уточняется, что группа обеспечивает безопасность при возвращении беженцев в Нагорный Карабах: в течение 14 ноября осуществлено сопровождение через Лачинский коридор девяти автобусов (250 человек), 15 ноября осуществляется сопровождение 19 автобусов (475 человек).
"Формирование Межведомственного центра гуманитарного реагирования в Степанакерте в полном объеме будет завершено до 20 ноября 2020 года, с указанной даты Центр приступит к выполнению всего комплекса возложенных на него задач гуманитарного реагирования", - отмечается в сообщении.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.