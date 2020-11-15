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Время пострелять: житель Бурятии откроет тир на "дальневосточном гектаре"

Время пострелять: житель Бурятии откроет тир на "дальневосточном гектаре"

Площадку для занятий стрельбой и для пейнтбола строит житель Улан-Удэ Михаил Андреевский, для этого он прошлой зимой получил участки площадью 4,5 и три гектара... РИА Новости, 15.11.2020

2020-11-15T08:00

2020-11-15T08:00

2020-11-15T11:39

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Площадку для занятий стрельбой и для пейнтбола строит житель Улан-Удэ Михаил Андреевский, для этого он прошлой зимой получил участки площадью 4,5 и три гектара в Прибайкальском районе Бурятии. Со временем он планирует превратить клуб в большой стрелковый полигон, об этом сообщается на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.Клуб находится в пяти километрах от ближайшего населенного пункта, так звуки стрельбы не помешают местным жителям и будут соблюдены требования закона. За время изоляции Михаил Андреевский с компаньонами успел проложить дорогу, а теперь строит забор."Сегодня есть тренд на бережное отношение к дикой природе и животным, многие охотники делают выбор в пользу стендовой стрельбы. Мы воплощаем комплексный проект на двух участках, которые получили по программе "Дальневосточный гектар". На одном участке расположится компакт-спортинг, а на другом — круговой стенд. Здесь же будет оборудована зона для стрельбы из арбалета и площадка для пейнтбола", — рассказывает Андреевский.Он планирует провести электричество и оборудовать площадку для пейнтбола, а дальше построить эффектные декорации для проведения боев."Потом масштабируем площадку до полноценного стрелкового полигона. На перспективу хотим оборудовать зону, где посетители могли бы у нас попить горячий чай, пообедать", — поделился планами Михаил.Напомним, гектар земли в любом из 11 регионов Дальневосточного федерального округа может получить гражданин России, а также участник госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников.

https://realty.ria.ru/20201102/ipoteka-1582591751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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хорошие новости, дальневосточный гектар, общество