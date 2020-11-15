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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20201115/fio-1584146088.html
Как появилась формула Ф. И. О. и почему порядок именно такой?
Как появилась формула Ф. И. О. и почему порядок именно такой?
"Вот здесь, где галочка, укажите свои фамилию, инициалы и подпись", — сколько раз вы слышали эту фразу? Казённая именная формула Ф. И. О. буквально приросла к нам. Но она была с нами не всегда. Если бы не определённые исторические события, в вашем паспорте на первом месте могло бы стоять имя, а не фамилия, а последовательность была бы другой: ИОФ.
2020-11-15T12:00
2020-11-15T12:00
как это по-русски
подкаст
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Как появилась формула Ф. И. О. и почему порядок именно такой?
"Вот здесь, где галочка, укажите свои фамилию, инициалы и подпись", – сколько раз вы слышали эту фразу? Казённая именная формула Ф. И. О. буквально приросла к нам. Но она была с нами не всегда. Если бы не определённые исторические события, в вашем паспорте на первом месте могло бы стоять имя, а не фамилия, а последовательность была бы другой: ИОФ.
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аудио, подкаст

Как появилась формула Ф. И. О. и почему порядок именно такой?

12:00 15.11.2020
 
Как это по-русски
Как появилась формула Ф. И. О. и почему порядок именно такой?
12:00
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"Вот здесь, где галочка, укажите свои фамилию, инициалы и подпись", — сколько раз вы слышали эту фразу? Казённая именная формула Ф. И. О. буквально приросла к нам. Но она была с нами не всегда. Если бы не определённые исторические события, в вашем паспорте на первом месте могло бы стоять имя, а не фамилия, а последовательность была бы другой: ИОФ.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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