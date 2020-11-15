https://ria.ru/20201115/fio-1584146088.html

Как появилась формула Ф. И. О. и почему порядок именно такой?

Как появилась формула Ф. И. О. и почему порядок именно такой?

"Вот здесь, где галочка, укажите свои фамилию, инициалы и подпись", — сколько раз вы слышали эту фразу? Казённая именная формула Ф. И. О. буквально приросла к нам. Но она была с нами не всегда. Если бы не определённые исторические события, в вашем паспорте на первом месте могло бы стоять имя, а не фамилия, а последовательность была бы другой: ИОФ.

2020-11-15T12:00

2020-11-15T12:00

2020-11-15T12:00

как это по-русски

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Как появилась формула Ф. И. О. и почему порядок именно такой? "Вот здесь, где галочка, укажите свои фамилию, инициалы и подпись", – сколько раз вы слышали эту фразу? Казённая именная формула Ф. И. О. буквально приросла к нам. Но она была с нами не всегда. Если бы не определённые исторические события, в вашем паспорте на первом месте могло бы стоять имя, а не фамилия, а последовательность была бы другой: ИОФ.

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