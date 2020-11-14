https://ria.ru/20201114/zelenskiy-1584665805.html

Зеленский по-русски обратился к жителям Донбасса

Зеленский по-русски обратился к жителям Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям неконтролируемых территорий Донбасса на русском языке и заявил, что Украина для них открыта. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T22:27

2020-11-14T22:27

2020-11-14T23:20

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КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям неконтролируемых территорий Донбасса на русском языке и заявил, что Украина для них открыта.Погранслужба Украины во вторник сообщила, что все КПП в Донбассе возобновили работу, также заработали два новых КПП "Счастье" и "Золотое". В самопровозглашенной Луганской народной республике заявляли, что КПП в Донбассе не будут открыты до согласования с Киевом всех условий их работы. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что одностороннее открытие КПП в Донбассе несет угрозу населению. Она уточнила, что "на сегодняшний день пересечение государственной границы ДНР с Украиной осуществляется только через пропускной пункт таможенного контроля "Еленовка"."Отдельно хочу обратиться к нашим гражданам, к нашим украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях. Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с другой стороны и кто разделяет нас во всех смыслах этого слова. Уверен, что вы не только это видите и знаете, но и сделаете выводы во всех смыслах этого слова. Сегодня Украина делает все, чтобы это, наконец, закончилось. И когда я говорю это, то имею в виду не только КПВВ, а про это, которое длится седьмой год. А иначе, как оно, это назвать невозможно", - заявил Зеленский в своем видеоблоге в субботу. Видео глава государства опубликовал в Telegram.По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html

https://ria.ru/20201028/ukraina-1581790058.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, оон, украина, в мире