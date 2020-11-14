Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201114/vaktsina-1584635764.html
Иран начал испытания двух вакцин от коронавируса на людях
Иран начал испытания двух вакцин от коронавируса на людях
Иран приступил к испытанию двух вакцин на людях, сообщил официальный представитель организации продовольствия и лекарственных препаратов при минздраве Ирана... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T16:09
2020-11-14T22:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580170891_0:0:3178:1789_1400x0_80_0_0_bb73601e5fe56d443cc594fa8627aa45.jpg
ТЕГЕРАН, 14 ноя – РИА Новости. Иран приступил к испытанию двух вакцин на людях, сообщил официальный представитель организации продовольствия и лекарственных препаратов при минздраве Ирана Киануш Джаханпур."Начались испытания на людях (клинические испытания) как минимум двух иранских вакцин", - написал Джаханпур в своем Twitter.Испытания будут проводиться Университетом медицинских наук Ирана, о чем сообщил его ректор Джалил Кухпайезаде, указав на большое количество добровольцев. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте минздрава.Иран прежде неоднократно заявлял о готовности купить вакцину из-за рубежа, как только ее эффективность подтвердит Всемирная организация здравоохранения. В то же время страна в данный момент ведет и свои разработки по этому направлению.Иран прежде неоднократно заявлял о готовности купить вакцину из-за рубежа, как только ее эффективность подтвердит Всемирная организация здравоохранения. В то же время страна в данный момент ведет и свои разработки по этому направлению.На данный момент общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, достигло 749 525, жертв – 41 034. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 552 747.В последние два месяца эпидемиологическая ситуация в Иране сильно ухудшается, так что страна неоднократно устанавливала антирекорды, перейдя в среднем от 3,5 тысяч случаев в сентябре до более 11 тысяч в ноябре.В этой связи власти Ирана решили ввести план коронавирусных ограничений по всей стране, который начнет действовать с 21 ноября: жесткость ограничений определяется ситуацией на местах – от частичного запрета на те или иные виды деятельности до практически полного. Этим принципом, как сообщил президент Ирана Хасан Роухани, власти будут руководствоваться до конца пандемии.Кроме того, по данным СМИ, представитель штаба борьбы с коронавирусом Алиреза Раиси направил распоряжение в ведомства о запрете с 18 ноября на поездки граждан по стране, совершаемые на автобусах, самолетах, поездах и катерах, без отрицательного теста на коронавирус.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584578685.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580170891_380:0:3111:2048_1400x0_80_0_0_24b1bc705898a499d35e7cf67b37815f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, иран, в мире

Иран начал испытания двух вакцин от коронавируса на людях

16:09 14.11.2020 (обновлено: 22:20 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУчёные Крымского федерального университета разработали новую вакцину от коронавируса
Учёные Крымского федерального университета разработали новую вакцину от коронавируса - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 14 ноя – РИА Новости. Иран приступил к испытанию двух вакцин на людях, сообщил официальный представитель организации продовольствия и лекарственных препаратов при минздраве Ирана Киануш Джаханпур.
"Начались испытания на людях (клинические испытания) как минимум двух иранских вакцин", - написал Джаханпур в своем Twitter.
Испытания будут проводиться Университетом медицинских наук Ирана, о чем сообщил его ректор Джалил Кухпайезаде, указав на большое количество добровольцев. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте минздрава.
Иран прежде неоднократно заявлял о готовности купить вакцину из-за рубежа, как только ее эффективность подтвердит Всемирная организация здравоохранения. В то же время страна в данный момент ведет и свои разработки по этому направлению.
Отделение для беременных с коронавирусом в роддоме Краснодара - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
Вчера, 02:21Распространение нового коронавируса
Вирусолог назвал людей, которым не грозит тяжелая форма коронавируса
Иран прежде неоднократно заявлял о готовности купить вакцину из-за рубежа, как только ее эффективность подтвердит Всемирная организация здравоохранения. В то же время страна в данный момент ведет и свои разработки по этому направлению.
На данный момент общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, достигло 749 525, жертв – 41 034. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 552 747.
В последние два месяца эпидемиологическая ситуация в Иране сильно ухудшается, так что страна неоднократно устанавливала антирекорды, перейдя в среднем от 3,5 тысяч случаев в сентябре до более 11 тысяч в ноябре.
В этой связи власти Ирана решили ввести план коронавирусных ограничений по всей стране, который начнет действовать с 21 ноября: жесткость ограничений определяется ситуацией на местах – от частичного запрета на те или иные виды деятельности до практически полного. Этим принципом, как сообщил президент Ирана Хасан Роухани, власти будут руководствоваться до конца пандемии.
Кроме того, по данным СМИ, представитель штаба борьбы с коронавирусом Алиреза Раиси направил распоряжение в ведомства о запрете с 18 ноября на поездки граждан по стране, совершаемые на автобусах, самолетах, поездах и катерах, без отрицательного теста на коронавирус.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИранВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:35В Челябинской области семья погибла при пожаре в частном доме
08:33Госсистеме взимания платы с большегрузов "Платон" исполнилось пять лет
08:07Эксперты выяснили, когда российские банки могут поднять ставки по вкладам
08:04В Молдавии начался второй тур президентских выборов
07:51В Приамурье иномарка столкнулась с поездом
07:43На Сахалине рабочих уволили после видео об укладке асфальта
07:41Мариинский театр приехал в Москву на фестиваль "Зарядье"
07:21Назван главный способ отличить ложные симптомы рака от настоящих
06:58Израиль нанес ответный удар по объектам ХАМАС
06:58В Раде обвинили Зеленского в создании "лагерей смерти" на Украине
06:55Опрос показал, сколько заемщиков в России допускали просрочку по кредиту
06:43Фестиваль японской культуры в России J-Fest открывается онлайн
06:05В Ереван прибыли два самолета с российскими миротворцами
06:03Названа ключевая особенность новой российской вакцины от COVID-19
06:00В Польше обвинили Россию в испорченной репутации
05:29Из сектора Газа запустили две ракеты по Израилю
05:08Жителей центра Европейской России предупредили о сильном похолодании
05:06Илон Маск назвал коронавирус разновидностью простуды
05:00Азербайджан опроверг информацию об отзыве посла из России
04:36"Умер три года назад": бывшая жена прокомментировала смерть Джигарханяна
Лента новостейМолния