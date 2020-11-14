https://ria.ru/20201114/vaktsina-1584635764.html

Иран начал испытания двух вакцин от коронавируса на людях

Иран начал испытания двух вакцин от коронавируса на людях

Иран приступил к испытанию двух вакцин на людях, сообщил официальный представитель организации продовольствия и лекарственных препаратов при минздраве Ирана... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T16:09

2020-11-14T16:09

2020-11-14T22:20

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

иран

в мире

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ТЕГЕРАН, 14 ноя – РИА Новости. Иран приступил к испытанию двух вакцин на людях, сообщил официальный представитель организации продовольствия и лекарственных препаратов при минздраве Ирана Киануш Джаханпур."Начались испытания на людях (клинические испытания) как минимум двух иранских вакцин", - написал Джаханпур в своем Twitter.Испытания будут проводиться Университетом медицинских наук Ирана, о чем сообщил его ректор Джалил Кухпайезаде, указав на большое количество добровольцев. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте минздрава.Иран прежде неоднократно заявлял о готовности купить вакцину из-за рубежа, как только ее эффективность подтвердит Всемирная организация здравоохранения. В то же время страна в данный момент ведет и свои разработки по этому направлению.Иран прежде неоднократно заявлял о готовности купить вакцину из-за рубежа, как только ее эффективность подтвердит Всемирная организация здравоохранения. В то же время страна в данный момент ведет и свои разработки по этому направлению.На данный момент общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, достигло 749 525, жертв – 41 034. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 552 747.В последние два месяца эпидемиологическая ситуация в Иране сильно ухудшается, так что страна неоднократно устанавливала антирекорды, перейдя в среднем от 3,5 тысяч случаев в сентябре до более 11 тысяч в ноябре.В этой связи власти Ирана решили ввести план коронавирусных ограничений по всей стране, который начнет действовать с 21 ноября: жесткость ограничений определяется ситуацией на местах – от частичного запрета на те или иные виды деятельности до практически полного. Этим принципом, как сообщил президент Ирана Хасан Роухани, власти будут руководствоваться до конца пандемии.Кроме того, по данным СМИ, представитель штаба борьбы с коронавирусом Алиреза Раиси направил распоряжение в ведомства о запрете с 18 ноября на поездки граждан по стране, совершаемые на автобусах, самолетах, поездах и катерах, без отрицательного теста на коронавирус.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584578685.html

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, иран, в мире