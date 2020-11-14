https://ria.ru/20201114/vaktsina-1584439371.html

Единственное условие, при котором русская вакцина победит коронавирус

Единственное условие, при котором русская вакцина победит коронавирус

Во всемирной хронике пандемии следующие новости: Франция (66 миллионов жителей) сместила Россию (147 миллионов жителей) с четвертого места по числу заразившихся РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T08:00

2020-11-14T08:00

2020-11-14T08:06

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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Во всемирной хронике пандемии следующие новости: Франция (66 миллионов жителей) сместила Россию (147 миллионов жителей) с четвертого места по числу заразившихся коронавирусом на пятое. Кстати, и пятое место мы можем не удержать — в спину нам дышат Испания и Великобритания. По относительной распространенности вируса на сто тысяч населения они нас уже оставили далеко за флагом, по абсолютным цифрам пока отстают.Лидер гонки — Соединенные Штаты Америки — недосягаем, он обновил рекорд, достигнув 144 тысяч зарегистрированных заболевших за одни сутки.В этой ситуации нельзя не вспомнить, что на днях исполнился год эпохальному документу под названием "Глобальный индекс здравоохранения", подготовленному лучшими экспертами США и Великобритании по заказу Bloomberg и Economist. В нем США и Великобритания поставлены на первые два места в мире по готовности дать отпор эпидемии, если таковая вдруг разразится.Китай, где недавно в буквальном смысле слова сдали коронавирус в музей (в городе Ухань открыт музей коронавируса), был тогда, год назад, поставлен англо-американскими экспертами на 47-е место. Мы оказались на 43-м — позади Бразилии (9-е место, ныне — третье в мире по заболевшим и второе, после США, по летальным случаям), Франции (13-е место) и Индии (32-е)....На этом месте хорошие и приятные для нас, чешущие нас за ухом новости кончаются и начинаются несколько менее комфортные.Число случаев коронавируса в России бьет (пусть и наши собственные, национальные, но все же) рекорды. Число смертей — увы, тоже.И происходит это в стране, которая одной из первых в мире зарегистрировала и начала производить эффективное противовирусное лекарство (забавно, что созданные на базе японского препарата фавипиравира российские арепливир и коронавир прошли процедуру временной регистрации у нас быстрее, чем в самой Японии — там необходимость спасать каких-то там людей увязла по колено в битве фармгигантов и бюрократии). И первой в мире зарегистрировала вакцину.Причин, по которым мы, хоть и не возглавили антирейтинг жертв пандемии, все же не повторили в борьбе с коронавирусом блестящий пример Китая (или Японии), множество. Но все они сводятся по большому счету к недостатку того, что на языке эльфов называется тоталитаризмом, а по-человечески — способностью к дисциплинированной мобилизации нации. И государственной, и общественной.Наша способность к этой мобилизации оказалась объективно выше, чем в истинно передовых странах, но объективно ниже, чем в КНР. Мысль о том, что национальная дисциплинированность не ограничивается усилиями государства, пишущего нормативы и выдающего указания, а дробится на миллионы персональных ответственностей, у нас подверглась за последние десятилетия изрядной эрозии. У этой эрозии, конечно, множество аспектов, но особенно хочется выделить одну: медийно-информационную.Сообщение о том, что вакцина от Pfizer (результаты тестирования которой были — совпадение, конечно — придержаны до выборов в США, пока Байден мочил Трампа за неспособность противостоять COVID-19) имеет эффективность в 90%, было пропущено через отечественные СМИ без малейших следов критического восприятия. Были только восторг, радость и стартовавшие в космос котировки акций.Сообщение же о том, что отечественная вакцина Sputnik-V имеет эффективность в 92%, потонуло в мелких, казалось бы, новостях о том, что трое медиков на Алтае и один на Кузбассе "заразились коронавирусом после вакцинации". И теми, до кого она дошла, была воспринята в понятном контексте.Так вот.Если говорить прямо и не щадя корпоративные чувства, то отечественная "медийка" сливает национальный интерес во имя тупого хайпа.Соображения "есть горячая тема, будут клики" победили — если им вообще было что побеждать — соображения "постойте, но ведь нам нужно популяризировать наши лекарства и нашу вакцину, чтобы спасти тысячи жизней".Вернее, не так: идея о том, что СМИ несут ответственность не только перед хайпом, в большинстве медийных голов просто не возникает.Поэтому в отечественную медиасферу, которая и без того наполнена самыми экзотическими формами жизни начиная от клинических ковид-диссидентов и заканчивая несгибаемыми западофилами, в последние пару дней была вброшена на уровне заголовков идея:"Люди привились российской вакциной — и она не сработала".Ущерб был нанесен моментальный и непоправимый. Ибо мы живем в мире одноразового восприятия и одноразового же мышления, неспособного на цепочку рассуждений. Всем плевать, что заражение произошло спустя считаные дни после вакцинации или даже после принятия первой части двухчастной вакцины (притом что опасность заражения сохраняется недели). На уровне одноразового восприятия — отлетает все. Включая понимание, что если кто-то говорит про 92% эффективности, то это значит, что существуют остальные 8%. Законы хайпа всегда триггерны: либо "да" и все танцуют, либо "нет" и все паникуют и посыпают голову своей страны пеплом.И вот тут, уважаемые читатели, начинается самое интересное и трагичное.Эпоха хайпократии, в которую мы имеем сомнительную честь жить, в принципе способствует тому, чтобы медиасфера работала против национальных интересов своей страны.Ибо хайп, клики, лайки и ссылки в сетях среднестатистический российский медийщик добывает либо из чего-нибудь возмутительного, либо из чего-нибудь оскорбительного. Поэтому новости о зарубежных проблемах, успехах и провалах в борьбе с пандемией проходят у нас без какой-либо эмоциональной наценки и спекуляций. А новости о России обязаны выбивать из читателя искру гнева или страха, "а то читать не будут". Кстати, это правда. Не будут. Потому что современной нашей публике, боюсь, вообще не приходит порой в голову, что она несет ответственность за то, что усваивает из новостного потока.К этой статье можно было придумать адекватный заголовок. Например, "Проблема неадекватного отражения борьбы с коронавирусом в российских СМИ". Или: "Индуцированный скептицизм общественности мешает победе над коронавирусом". Или еще что-нибудь в этом роде, никому не интересное.К этой статье можно было сделать хайповый заголовок. Например, "Стала известна настоящая (или даже капслоком — НАСТОЯЩАЯ) причина второй волны вируса в России". Мы выбрали заголовок, вынужденно балансирующий между правдой и хайпом, — "Единственное условие, при котором русская вакцина победит коронавирус". Потому что это условие действительно есть.И оно состоит в том, чтобы непрерывно инфицируемые паническим хайпом и безмозглым скептицизмом, не читающие дальше заголовков граждане просто перестали вестись на хайп и панику. И начали читать дальше заголовков.И поняли бы написанное. И поверили бы в то, что их собственное государство не хочет их ни чипировать, ни истреблять, ни ставить на них печать Антихриста, а тупо хочет, чтобы они выжили, трудились, рожали и растили следующих граждан. И если оно это делает иногда не на 100% эффективно, то это потому, что никто не совершенен (кстати, о своих несовершенствах государство прекрасно знает: в четверг премьер Мишустин потребовал от губернаторов, Минздрава и Минпромторга организовать незамедлительное обеспечение аптек и амбулаторных больных противовирусными лекарствами). У нас в стране нет таких крутых методов принуждения к сознательному поведению, как у Китайской Народной Республики. У нас нет однопартийной системы, у нас города не закрывают на хардкорный настоящий карантин с завариванием дверей в подъезды. Но Китай, почти полуторамиллиардная нация, принудительно спас от опасной болезни многие миллионы своих граждан, а от смерти — по меньшей мере сотни тысяч.У нас к принуждению отношение традиционно резко отрицательное. Но у нас по-прежнему есть добрая воля. И это значит, что — хотя мы уже заплатили более высокую, чем Китай, цену за победу над пандемией — в наших силах сделать так, чтобы эта цена не оказалась слишком высокой.Для этого нашим медийщикам нужно отказаться от хайпа и взять на себя ответственность за то, что и почему они рассказывают гражданам.А самим гражданам — за то, чему, кому и почему они верят.

https://ria.ru/20201112/karantin-1584382696.html

https://ria.ru/20201102/kitay-1582610937.html

https://ria.ru/20201111/vybory-1583985352.html

https://ria.ru/20200609/1572653222.html

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Виктор Мараховский https://cdn23.img.ria.ru/images/149146/47/1491464723_169:0:635:464_100x100_80_0_0_0d0a8dc8ee18d16fcff91bf773c34b68.jpg

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