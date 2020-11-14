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В Подмосковье загорелась кровля жилого дома

В Подмосковье загорелась кровля жилого дома

Чердак и кровля жилого дома горят в подмосковном Красноармейске, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T21:43

2020-11-14T21:43

2020-11-14T22:55

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноармейск

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Чердак и кровля жилого дома горят в подмосковном Красноармейске, сообщает МЧС РФ."В 20.04 14 ноября поступило сообщение о пожаре по адресу Московская область, городской округ Красноармейск, улица Заречный тупик, дом 4. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение чердачного помещения и кровли жилого дома на площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.На данный момент площадь пожара увеличилась до 1000 квадратных метров, сообщает МЧС РФ.По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечены 66 человек и 18 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.

красноармейск

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноармейск, московская область (подмосковье), происшествия