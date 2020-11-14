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В Подмосковье загорелась кровля жилого дома
В Подмосковье загорелась кровля жилого дома
Чердак и кровля жилого дома горят в подмосковном Красноармейске, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T21:43
2020-11-14T21:43
2020-11-14T22:55
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноармейск
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Чердак и кровля жилого дома горят в подмосковном Красноармейске, сообщает МЧС РФ."В 20.04 14 ноября поступило сообщение о пожаре по адресу Московская область, городской округ Красноармейск, улица Заречный тупик, дом 4. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение чердачного помещения и кровли жилого дома на площади 600 квадратных метров", - говорится в сообщении.На данный момент площадь пожара увеличилась до 1000 квадратных метров, сообщает МЧС РФ.По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации пожара привлечены 66 человек и 18 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется.
красноармейск
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноармейск, московская область (подмосковье), происшествия