СНБ Армении заявила о предотвращении покушения на Пашиняна
21:17 14.11.2020 (обновлено: 00:02 15.11.2020)
ЕРЕВАН, 14 ноя — РИА Новости. В Армении предотвратили попытку убийства премьер-министра Никола Пашиняна его политическими оппонентами, сообщила Служба национальной безопасности республики.
В сообщении на сайте спецслужбы говорится, что житель Сюникской области, некто А. М., "имеющий антиправительственные взгляды, не согласный с внешней и внутренней политикой премьер-министра", хранил у себя дома большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки.
По мнению спецслужбы, этот человек договорился с политиками Армении и Нагорного Карабаха, придерживающимися антиправительственных взглядов, и их сторонниками "об использовании незаконно хранящегося оружия и боеприпасов для захвата власти, прекращения деятельности премьер-министра путем незаконного лишения его жизни и узурпации полномочий правительства".
"Готовящиеся особо тяжкие преступления были раскрыты и пресечены Службой национальной безопасности", — отмечается в заявлении.
В СНБ отметили, что по подозрению были задержаны лидер партии "Родина", бывший директор СНБ Артур Ванецян, бывший депутат парламента и экс-руководитель фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян, член Армянской революционной федерации А. А., а также командир Сисианского добровольческого отряда А. М.
Указано, что в результате обысков силовики обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, в частности пулеметы, гранатометы, винтовки с оптическим прицелом, патроны, взрыватели, детонаторы, запалы.
В Ереване уже несколько дней проходят акции оппозиции с требованием отставки Пашиняна из-за подписания соглашения о прекращении огня в Карабахе.
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