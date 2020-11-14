https://ria.ru/20201114/pokushenie-1584662218.html

СНБ Армении заявила о предотвращении покушения на Пашиняна

СНБ Армении заявила о предотвращении покушения на Пашиняна

В Армении предотвратили попытку убийства премьер-министра Никола Пашиняна его политическими оппонентами, сообщила Служба национальной безопасности республики. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T21:17

2020-11-14T21:17

2020-11-15T00:02

никол пашинян

службы национальной безопасности (снб) армении

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 14 ноя — РИА Новости. В Армении предотвратили попытку убийства премьер-министра Никола Пашиняна его политическими оппонентами, сообщила Служба национальной безопасности республики.В сообщении на сайте спецслужбы говорится, что житель Сюникской области, некто А. М., "имеющий антиправительственные взгляды, не согласный с внешней и внутренней политикой премьер-министра", хранил у себя дома большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки.По мнению спецслужбы, этот человек договорился с политиками Армении и Нагорного Карабаха, придерживающимися антиправительственных взглядов, и их сторонниками "об использовании незаконно хранящегося оружия и боеприпасов для захвата власти, прекращения деятельности премьер-министра путем незаконного лишения его жизни и узурпации полномочий правительства".В СНБ отметили, что по подозрению были задержаны лидер партии "Родина", бывший директор СНБ Артур Ванецян, бывший депутат парламента и экс-руководитель фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян, член Армянской революционной федерации А. А., а также командир Сисианского добровольческого отряда А. М.Указано, что в результате обысков силовики обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, в частности пулеметы, гранатометы, винтовки с оптическим прицелом, патроны, взрыватели, детонаторы, запалы.В Ереване уже несколько дней проходят акции оппозиции с требованием отставки Пашиняна из-за подписания соглашения о прекращении огня в Карабахе.

https://ria.ru/20201114/armeniya-1584639294.html

https://ria.ru/20201112/snb-1584372947.html

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никол пашинян, службы национальной безопасности (снб) армении, армения, в мире