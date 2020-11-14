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Кинопродюссер Григорян на акции протеста в Ереване обратился к россиянам
Кинопродюссер Григорян на акции протеста в Ереване обратился к россиянам
Известный армянский кинопродюсер Армен Григорян во время акции протеста в Ереване обратился к россиянам. Видео его выступления опубликовала в Telegram-канале... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T14:41
2020-11-14T14:41
2020-11-14T15:47
в мире
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
маргарита симоньян
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Известный армянский кинопродюсер Армен Григорян во время акции протеста в Ереване обратился к россиянам. Видео его выступления опубликовала в Telegram-канале главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.Григорян заявил, что он — гражданин России и Армении. Армению он назвал родиной, а в России у него, по его словам, дом."Не верьте лживым сукиным детям. Армения была, есть и будет союзником России. Армения благодарна России, как бы она ни называлась: Российской империей, СССР, Российской Федерацией. Начиная с 1828 года мы ничего не забыли, и мы никогда ничего не забудем. Мы всегда будем рядом с Россией. Наши воины всегда будут рядом с российскими воинами во всех войнах, и в первую очередь будущих войнах", — сказал он.Григорян также призвал не поддаваться на провокации "соросовской мрази", которая продала его родину.Акции оппозиции проходят в Ереване уже несколько дней. Их участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Пашинян заявлял, что это документ "не о сдаче, а о сохранении территорий", а самый самый главный вопрос сейчас — обеспечение стабильности в стране. Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня в Карабахе в ночь на 10 ноября. В соответствии с ним азербайджанские и армянские военные должны остановиться на занятых позициях и провести обмен пленными и телами погибших. Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы.Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал это соглашение капитуляцией Армении. По его словам, оно максимально выгодно Баку: теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По словам Пашиняна, решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
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Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия
За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны.
2020-11-14T14:41
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в мире, россия, никол пашинян, маргарита симоньян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения