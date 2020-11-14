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Глава Приморья дал неделю на выяснение причин загрязнения Находки
Глава Приморья дал неделю на выяснение причин загрязнения Находки
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил контрольно-надзорным органам в течение недели установить причины появления радужной пленки в морской акватории РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T12:27
2020-11-14T12:27
общероссийский народный фронт
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
олег кожемяко
находка
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя - РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил контрольно-надзорным органам в течение недели установить причины появления радужной пленки в морской акватории Находки, сообщает правительство региона.Совещание с профильными ведомствами по этой проблеме прошло в субботу.Также Кожемяко потребовал от аварийных портовых служб незамедлительно реагировать на подобные происшествия.По данным властей, случаи появления масляной пленки зафиксированы 22 октября и 6 ноября. Определены компании, которые могли загрязнить акваторию. По итогам проверки будет рассчитан нанесенный экологии ущерб, а деятельность таких предприятий может быть приостановлена, отметил и.о. руководителя управления Росприроднадзора по Приморскому краю Владимир Сонин.В октябре в Telegram-канале "Находкинский портовой" опубликовали снимки с воздуха, на которых видно крупное нефтяное пятно. В правительстве Приморья РИА Новости сообщили, что зафиксирован факт разлива, предположительно, нефтепродуктов. Профильные ведомства начали проверку, к уборке приступил нефтемусоросборщик. Росприроднадзор сообщил, что беспилотник зафиксировал пятно площадью 34,8 тысячи квадратных метров. Через неделю региональное отделение ОНФ сообщило, что несколько пятен мазута или других нефтепродуктов покрывают акваторию Находки в восточной и западной частях.
https://ria.ru/20201023/pyatno-v-akvatorii-nakhodki-kadry-razliva-nefti-v-primore-1581130789.html
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общероссийский народный фронт, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), олег кожемяко, находка, приморский край, происшествия

Глава Приморья дал неделю на выяснение причин загрязнения Находки

12:27 14.11.2020
 
© Фото, опубликованное в издании "Восток-Медиа"Нефтяное пятно возле Приморского судоремонтного завода в акватории залива Находка
Нефтяное пятно возле Приморского судоремонтного завода в акватории залива Находка - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© Фото, опубликованное в издании "Восток-Медиа"
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ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя - РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил контрольно-надзорным органам в течение недели установить причины появления радужной пленки в морской акватории Находки, сообщает правительство региона.
Совещание с профильными ведомствами по этой проблеме прошло в субботу.
"Глава Приморья обозначил, что нужно провести тщательное расследование причин загрязнения бухты. В частности, проверить все емкости нефтепродуктов вдоль причальной стенки, даже те, которые уже не используются, установить ответственных за содержание коллекторов, выявить все случаи несанкционированных сливов в акваторию. Кроме этого, по его словам, нужно усилить контроль за судами, стоящими на рейде, особенно при их заправке топливом", - говорится в сообщении.
Также Кожемяко потребовал от аварийных портовых служб незамедлительно реагировать на подобные происшествия.
Пятно в акватории Находки: кадры разлива нефти в Приморье - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 09:25
Пятно в акватории Находки: кадры разлива нефти в ПриморьеВ заливе города Находка на поверхности воды образовалась маслянистая пленка. Пятно расположено в непосредственной близости от Приморского судоремонтного завода. В настоящий момент на месте предполагаемого разлива нефтепродуктов установлены боновые заграждения для предотвращения дальнейшего распространения очага загрязнения.
"Как только поступает сигнал о появлении таких пятен, без промедления должны выходить суда, ставиться боновые ограждения, площадь загрязнения обрабатываться специальным сорбентом. Проволочки с очисткой акватории недопустимы", – сказал глава региона, чьи слова приводятся в сообщении.
По данным властей, случаи появления масляной пленки зафиксированы 22 октября и 6 ноября. Определены компании, которые могли загрязнить акваторию. По итогам проверки будет рассчитан нанесенный экологии ущерб, а деятельность таких предприятий может быть приостановлена, отметил и.о. руководителя управления Росприроднадзора по Приморскому краю Владимир Сонин.
В октябре в Telegram-канале "Находкинский портовой" опубликовали снимки с воздуха, на которых видно крупное нефтяное пятно. В правительстве Приморья РИА Новости сообщили, что зафиксирован факт разлива, предположительно, нефтепродуктов. Профильные ведомства начали проверку, к уборке приступил нефтемусоросборщик. Росприроднадзор сообщил, что беспилотник зафиксировал пятно площадью 34,8 тысячи квадратных метров. Через неделю региональное отделение ОНФ сообщило, что несколько пятен мазута или других нефтепродуктов покрывают акваторию Находки в восточной и западной частях.
Сотрудник СК РФ на побережье Авачинского залива на Камчатке - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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СК назвал основную версию загрязнения акватории Камчатки
 
Общероссийский народный фронтФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Олег КожемякоНаходкаПриморский крайПроисшествия
 
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