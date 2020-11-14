https://ria.ru/20201114/nakhodka-1584607660.html

Глава Приморья дал неделю на выяснение причин загрязнения Находки

Глава Приморья дал неделю на выяснение причин загрязнения Находки

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил контрольно-надзорным органам в течение недели установить причины появления радужной пленки в морской акватории РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T12:27

2020-11-14T12:27

2020-11-14T12:27

общероссийский народный фронт

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

олег кожемяко

находка

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя - РИА Новости. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил контрольно-надзорным органам в течение недели установить причины появления радужной пленки в морской акватории Находки, сообщает правительство региона.Совещание с профильными ведомствами по этой проблеме прошло в субботу.Также Кожемяко потребовал от аварийных портовых служб незамедлительно реагировать на подобные происшествия.По данным властей, случаи появления масляной пленки зафиксированы 22 октября и 6 ноября. Определены компании, которые могли загрязнить акваторию. По итогам проверки будет рассчитан нанесенный экологии ущерб, а деятельность таких предприятий может быть приостановлена, отметил и.о. руководителя управления Росприроднадзора по Приморскому краю Владимир Сонин.В октябре в Telegram-канале "Находкинский портовой" опубликовали снимки с воздуха, на которых видно крупное нефтяное пятно. В правительстве Приморья РИА Новости сообщили, что зафиксирован факт разлива, предположительно, нефтепродуктов. Профильные ведомства начали проверку, к уборке приступил нефтемусоросборщик. Росприроднадзор сообщил, что беспилотник зафиксировал пятно площадью 34,8 тысячи квадратных метров. Через неделю региональное отделение ОНФ сообщило, что несколько пятен мазута или других нефтепродуктов покрывают акваторию Находки в восточной и западной частях.

https://ria.ru/20201023/pyatno-v-akvatorii-nakhodki-kadry-razliva-nefti-v-primore-1581130789.html

https://ria.ru/20201023/kamchatka-1581137173.html

находка

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общероссийский народный фронт, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), олег кожемяко, находка, приморский край, происшествия