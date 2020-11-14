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Замглавы нижегородского ГУФСИН отправили под домашний арест
Замглавы нижегородского ГУФСИН отправили под домашний арест
Суд отправил заместителя руководителя нижегородского ГУФСИН, подозреваемого в мошенничестве, под домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба судов общей... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T15:05
2020-11-14T15:05
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Суд отправил заместителя руководителя нижегородского ГУФСИН, подозреваемого в мошенничестве, под домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.По версии следствия, в октябре 2019 года подозреваемый вместе с главным инженером ГУФСИН обманным путем получили от начальника одной из исправительных колоний Нижегородской области 80 тысяч рублей, якобы предназначенные для дальнейшей передачи их лицам из числа сотрудников ФСИН России в качестве благодарности за выделенные ранее деньги, на которые приобретена техника и оборудование для пенитенциарного учреждения. Полученными обманным путем деньгами подозреваемые распорядились по своему усмотрению, добавляет следствие. В отношении заместителя начальника и главного инженера ГУФСИН России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), подозреваемые задержаны.Ранее сообщалось, что в отношении четверых сотрудников нижегородского ГУФСИН возбуждено дело по факту превышения должностных полномочий (статья 286 УК РФ). По версии следствия, в июле 2020 года замначальника регионального ГУФСИН Евгений Сычев и начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин потребовали от подчиненных передать им часть полученных премий в размере от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от размера поощрения. Получив часть премий подчиненных, они использовали их для личных нужд.Сычев и Вахонин были задержаны 9 июля и помещены под стражу до 6 сентября, затем мера пресечения была заменена на домашний арест. Также в июле по этому уголовному делу были задержаны еще двое сотрудников ГУФСИН региона - главный экономист ГУФСИН Александр Хохидра и начальник финансово-экономического отдела Евгений Зюзин. По решению суда сейчас все четверо находятся под домашним арестом.
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), нижегородская область, происшествия

Замглавы нижегородского ГУФСИН отправили под домашний арест

15:05 14.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновКолючая проволока на ограждении следственного изолятора
Колючая проволока на ограждении следственного изолятора - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Суд отправил заместителя руководителя нижегородского ГУФСИН, подозреваемого в мошенничестве, под домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
По версии следствия, в октябре 2019 года подозреваемый вместе с главным инженером ГУФСИН обманным путем получили от начальника одной из исправительных колоний Нижегородской области 80 тысяч рублей, якобы предназначенные для дальнейшей передачи их лицам из числа сотрудников ФСИН России в качестве благодарности за выделенные ранее деньги, на которые приобретена техника и оборудование для пенитенциарного учреждения. Полученными обманным путем деньгами подозреваемые распорядились по своему усмотрению, добавляет следствие. В отношении заместителя начальника и главного инженера ГУФСИН России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), подозреваемые задержаны.
"По результатам рассмотрения Советским районным судом Нижнего Новгорода в отношении зам руководителя нижегородского ГУФСИН избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Срок меры пресечения установлен по 12 января 2021 года включительно", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в отношении четверых сотрудников нижегородского ГУФСИН возбуждено дело по факту превышения должностных полномочий (статья 286 УК РФ). По версии следствия, в июле 2020 года замначальника регионального ГУФСИН Евгений Сычев и начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин потребовали от подчиненных передать им часть полученных премий в размере от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от размера поощрения. Получив часть премий подчиненных, они использовали их для личных нужд.
Сычев и Вахонин были задержаны 9 июля и помещены под стражу до 6 сентября, затем мера пресечения была заменена на домашний арест. Также в июле по этому уголовному делу были задержаны еще двое сотрудников ГУФСИН региона - главный экономист ГУФСИН Александр Хохидра и начальник финансово-экономического отдела Евгений Зюзин. По решению суда сейчас все четверо находятся под домашним арестом.
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Нижегородская областьПроисшествия
 
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