https://ria.ru/20201114/moshennichestvo-1584628717.html

Замглавы нижегородского ГУФСИН отправили под домашний арест

Замглавы нижегородского ГУФСИН отправили под домашний арест

Суд отправил заместителя руководителя нижегородского ГУФСИН, подозреваемого в мошенничестве, под домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба судов общей... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T15:05

2020-11-14T15:05

2020-11-14T15:05

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

нижегородская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576949703_0:55:3073:1784_1400x0_80_0_0_13fd277fce5a0222120355496e3c0088.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя - РИА Новости. Суд отправил заместителя руководителя нижегородского ГУФСИН, подозреваемого в мошенничестве, под домашний арест, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.По версии следствия, в октябре 2019 года подозреваемый вместе с главным инженером ГУФСИН обманным путем получили от начальника одной из исправительных колоний Нижегородской области 80 тысяч рублей, якобы предназначенные для дальнейшей передачи их лицам из числа сотрудников ФСИН России в качестве благодарности за выделенные ранее деньги, на которые приобретена техника и оборудование для пенитенциарного учреждения. Полученными обманным путем деньгами подозреваемые распорядились по своему усмотрению, добавляет следствие. В отношении заместителя начальника и главного инженера ГУФСИН России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), подозреваемые задержаны.Ранее сообщалось, что в отношении четверых сотрудников нижегородского ГУФСИН возбуждено дело по факту превышения должностных полномочий (статья 286 УК РФ). По версии следствия, в июле 2020 года замначальника регионального ГУФСИН Евгений Сычев и начальник отдела организации оплаты труда Степан Вахонин потребовали от подчиненных передать им часть полученных премий в размере от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от размера поощрения. Получив часть премий подчиненных, они использовали их для личных нужд.Сычев и Вахонин были задержаны 9 июля и помещены под стражу до 6 сентября, затем мера пресечения была заменена на домашний арест. Также в июле по этому уголовному делу были задержаны еще двое сотрудников ГУФСИН региона - главный экономист ГУФСИН Александр Хохидра и начальник финансово-экономического отдела Евгений Зюзин. По решению суда сейчас все четверо находятся под домашним арестом.

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/kalvi--1584342862.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), нижегородская область, происшествия