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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584661370.html
В мире выявили рекордные 657 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В мире выявили рекордные 657 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило 657 312, это рекордный показатель с начала пандемии, следует из сводного графика на... РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T21:02
2020-11-14T21:04
распространение нового коронавируса
воз
южная америка
европа
в мире
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило 657 312, это рекордный показатель с начала пандемии, следует из сводного графика на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Больше всего зараженных специалисты зафиксировали за день в Европе (более 285 тысяч) и Северной и Южной Америке (более 269 тысяч). Всего в мире выявлено более 53 миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше 1,3 миллиона человек скончались.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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воз, южная америка, европа, в мире

В мире выявили рекордные 657 тысяч случаев COVID-19 за сутки

21:02 14.11.2020 (обновлено: 21:04 14.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
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© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило 657 312, это рекордный показатель с начала пандемии, следует из сводного графика на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Больше всего зараженных специалисты зафиксировали за день в Европе (более 285 тысяч) и Северной и Южной Америке (более 269 тысяч). Всего в мире выявлено более 53 миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше 1,3 миллиона человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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