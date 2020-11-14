https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584661370.html

В мире выявили рекордные 657 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В мире выявили рекордные 657 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило 657 312, это рекордный показатель с начала пандемии, следует из сводного графика на... РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T21:02

2020-11-14T21:02

2020-11-14T21:04

распространение нового коронавируса

воз

южная америка

европа

в мире

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило 657 312, это рекордный показатель с начала пандемии, следует из сводного графика на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Больше всего зараженных специалисты зафиксировали за день в Европе (более 285 тысяч) и Северной и Южной Америке (более 269 тысяч). Всего в мире выявлено более 53 миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше 1,3 миллиона человек скончались.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

южная америка

европа

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, южная америка, европа, в мире