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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584631013.html
В Белоруссии выявили рекордный прирост новых случаев COVID-19
В Белоруссии выявили рекордный прирост новых случаев COVID-19
Новый максимум суточного прироста выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Белоруссии – 1248, умерли еще шесть пациентов, сообщила РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T15:23
2020-11-14T15:40
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения белоруссии
общество
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МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Новый максимум суточного прироста выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Белоруссии – 1248, умерли еще шесть пациентов, сообщила в субботу пресс-служба минздрава.По данным на пятницу, в стране были зарегистрированы 111 622 человека с положительным тестом на COVID-19 и 1033 умерших. Накануне суточный прирост новых случаев инфицирования составил 1167, что на тот момент стало новым рекордом.По ее данным, на субботу выздоровели и выписаны 94 337 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом по сравнению с летом. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. Лукашенко отметил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов. Власти отдельных регионов и городов ввели обязательный масочный режим, в том числе в Минске.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения белоруссии, общество

В Белоруссии выявили рекордный прирост новых случаев COVID-19

15:23 14.11.2020 (обновлено: 15:40 14.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
Медицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Новый максимум суточного прироста выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Белоруссии – 1248, умерли еще шесть пациентов, сообщила в субботу пресс-служба минздрава.
По данным на пятницу, в стране были зарегистрированы 111 622 человека с положительным тестом на COVID-19 и 1033 умерших. Накануне суточный прирост новых случаев инфицирования составил 1167, что на тот момент стало новым рекордом.
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"Зарегистрированы 112 870 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 847 856 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1039 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
По ее данным, на субботу выздоровели и выписаны 94 337 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом по сравнению с летом. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. Лукашенко отметил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов. Власти отдельных регионов и городов ввели обязательный масочный режим, в том числе в Минске.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ миреКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения БелоруссииОбщество
 
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