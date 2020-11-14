В Белоруссии выявили рекордный прирост новых случаев COVID-19
15:23 14.11.2020 (обновлено: 15:40 14.11.2020)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинские работники во время визита к пациентам, контактировавшим с заболевшими коронавирусом, в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Новый максимум суточного прироста выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Белоруссии – 1248, умерли еще шесть пациентов, сообщила в субботу пресс-служба минздрава.
По данным на пятницу, в стране были зарегистрированы 111 622 человека с положительным тестом на COVID-19 и 1033 умерших. Накануне суточный прирост новых случаев инфицирования составил 1167, что на тот момент стало новым рекордом.
"Зарегистрированы 112 870 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 847 856 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1039 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.
По ее данным, на субботу выздоровели и выписаны 94 337 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом по сравнению с летом. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. Лукашенко отметил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов. Власти отдельных регионов и городов ввели обязательный масочный режим, в том числе в Минске.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.