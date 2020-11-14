https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584631013.html

В Белоруссии выявили рекордный прирост новых случаев COVID-19

В Белоруссии выявили рекордный прирост новых случаев COVID-19

Новый максимум суточного прироста выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Белоруссии – 1248, умерли еще шесть пациентов, сообщила РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T15:23

2020-11-14T15:23

2020-11-14T15:40

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

министерство здравоохранения белоруссии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571971582_0:176:3016:1873_1400x0_80_0_0_fd5e647f5d34ba495affa7efe69b0dd2.jpg

МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Новый максимум суточного прироста выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Белоруссии – 1248, умерли еще шесть пациентов, сообщила в субботу пресс-служба минздрава.По данным на пятницу, в стране были зарегистрированы 111 622 человека с положительным тестом на COVID-19 и 1033 умерших. Накануне суточный прирост новых случаев инфицирования составил 1167, что на тот момент стало новым рекордом.По ее данным, на субботу выздоровели и выписаны 94 337 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом по сравнению с летом. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. Лукашенко отметил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов. Власти отдельных регионов и городов ввели обязательный масочный режим, в том числе в Минске.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201106/vaktsina-1583318575.html

https://ria.ru/20201105/vaktsina-1583180205.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире, коронавирус covid-19, министерство здравоохранения белоруссии, общество