https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584611502.html
Число заражений COVID-19 в России может еще возрасти, считает врач
Число заражений COVID-19 в России может еще возрасти, считает врач
Число заражений COVID-19 в России может еще возрасти, на спад ситуация пойдет с установлением морозной погоды, считает сенатор, врач Сергей Леонов. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T12:57
2020-11-14T12:57
2020-11-14T12:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
алена леонова
общество
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Число заражений COVID-19 в России может еще возрасти, на спад ситуация пойдет с установлением морозной погоды, считает сенатор, врач Сергей Леонов.Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 22 702, до 1 903 253, сообщили в субботу в федеральном оперативном штабе. Это новый максимум с начала пандемии.В то же время система здравоохранения лучше подготовлена к лечению таких больных, с весны наработан соответствующий опыт, отметил он.Сенатор полагает, что переломить ситуацию может установление морозной погоды. "В случае минусовой температуры снизится количество людей, находящихся на улице, контакты будут ограничены", - пояснил политик.По мнению Леонова, одним из способов противодействия распространению коронавируса может стать вакцинация. "Нужно понимать, что с этой инфекцией столкнутся все. Но вводить всеобщий карантин не следует, этого не выдержит экономика, в конечном итоге пострадают, опять же, люди", - сказал он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584598029.html
https://ria.ru/20201114/vaktsina-1584439371.html
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коронавирус в россии, алена леонова , общество
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Число заражений COVID-19 в России может еще возрасти, на спад ситуация пойдет с установлением морозной погоды, считает сенатор, врач Сергей Леонов.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 22 702, до 1 903 253, сообщили в субботу в федеральном оперативном штабе. Это новый максимум с начала пандемии.
"Мне кажется, это еще не предел заболеваний коронавирусом. Карантина нет, в регионах установлены ограничения, но люди ходят на работу, пользуются общественным транспортом", - сказал Леонов РИА Новости. Таким образом, есть почва для активного распространения инфекции, добавил он.
В то же время система здравоохранения лучше подготовлена к лечению таких больных, с весны наработан соответствующий опыт, отметил он.
"Властям на местах нужно позаботиться о резерве больничных коек. Конечно, ситуация сказывается на лечении плановых больных, но нужно понимать, что сейчас все силы направлены на борьбу с пандемией", - отметил законодатель.
Сенатор полагает, что переломить ситуацию может установление морозной погоды. "В случае минусовой температуры снизится количество людей, находящихся на улице, контакты будут ограничены", - пояснил политик.
По мнению Леонова
, одним из способов противодействия распространению коронавируса может стать вакцинация. "Нужно понимать, что с этой инфекцией столкнутся все. Но вводить всеобщий карантин не следует, этого не выдержит экономика, в конечном итоге пострадают, опять же, люди", - сказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.