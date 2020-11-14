https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584611502.html

Число заражений COVID-19 в России может еще возрасти, считает врач

Число заражений COVID-19 в России может еще возрасти, считает врач

Число заражений COVID-19 в России может еще возрасти, на спад ситуация пойдет с установлением морозной погоды, считает сенатор, врач Сергей Леонов. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T12:57

2020-11-14T12:57

2020-11-14T12:57

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

алена леонова

общество

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Число заражений COVID-19 в России может еще возрасти, на спад ситуация пойдет с установлением морозной погоды, считает сенатор, врач Сергей Леонов.Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 22 702, до 1 903 253, сообщили в субботу в федеральном оперативном штабе. Это новый максимум с начала пандемии.В то же время система здравоохранения лучше подготовлена к лечению таких больных, с весны наработан соответствующий опыт, отметил он.Сенатор полагает, что переломить ситуацию может установление морозной погоды. "В случае минусовой температуры снизится количество людей, находящихся на улице, контакты будут ограничены", - пояснил политик.По мнению Леонова, одним из способов противодействия распространению коронавируса может стать вакцинация. "Нужно понимать, что с этой инфекцией столкнутся все. Но вводить всеобщий карантин не следует, этого не выдержит экономика, в конечном итоге пострадают, опять же, люди", - сказал он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584598029.html

https://ria.ru/20201114/vaktsina-1584439371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, алена леонова , общество