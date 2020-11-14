Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584611107.html
В Польше за сутки умерли почти 550 пациентов с коронавирусом
В Польше за сутки умерли почти 550 пациентов с коронавирусом
В Польше за сутки скончались 548 пациентов с COVID-19, это максимум с начала пандемии, сообщает министерство здравоохранения республики. РИА Новости, 14.11.2020
2020-11-14T12:50
2020-11-14T12:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
польша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534683_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_f8bf7ce454f7d58336144e1aee874ac2.jpg
ВАРШАВА, 14 ноя – РИА Новости. В Польше за сутки скончались 548 пациентов с COVID-19, это максимум с начала пандемии, сообщает министерство здравоохранения республики.В Польше в последнее время наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев. На прошлой неделе были зафиксированы антирекорды - 27 875 новых заболевших COVID-19 и 445 умерших за сутки.По данным минздрава, таким образом общее число летальных случаев достигло 10 045.За те же сутки лабораторные исследования выявили 25 571 случай коронавируса. Общее количество зараженных с начала эпидемии составило 691 118.Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.По последним данным, в стране госпитализированы 22 320 человек, 2126 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких при наличии 2805 аппаратов ИВЛ, 440 025 человека находятся на карантине, 282 215 выздоровели.Правительство страны ввело достаточно жесткие меры по борьбе с коронавирусом. Вся территория Польши теперь отнесена к "красной" зоне распространения COVID-19. Закрыты рестораны, бары, кафе. Они могут работать только на вынос. Все школьники перешли на дистанционное обучение. Детям и подросткам запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых с 8.00 до 16.00. Запрещены собрания более пяти человек за исключением людей, проживающих вместе. Маски обязательны в том числе на улице.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201113/migratsiya-1584365236.html
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584207420.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568534683_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_aee59d1aaf3deddb7beeeeae4147242a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, польша, в мире

В Польше за сутки умерли почти 550 пациентов с коронавирусом

12:50 14.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрохожие в медицинских масках на улице в Варшаве
Прохожие в медицинских масках на улице в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 14 ноя – РИА Новости. В Польше за сутки скончались 548 пациентов с COVID-19, это максимум с начала пандемии, сообщает министерство здравоохранения республики.
В Польше в последнее время наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев. На прошлой неделе были зафиксированы антирекорды - 27 875 новых заболевших COVID-19 и 445 умерших за сутки.
Полицейские стоят на страже перед прибытием Себастьяна Курца и Шарля Мишеля для зажжения свечей в память о жертвах теракта в Вене - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 08:00
Шенген закрывается. Что будет с европейскими границами
По данным минздрава, таким образом общее число летальных случаев достигло 10 045.
За те же сутки лабораторные исследования выявили 25 571 случай коронавируса. Общее количество зараженных с начала эпидемии составило 691 118.
Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.
Коронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 03:38Распространение нового коронавируса
Иммунолог описал признаки бессимптомного течения коронавируса у людей
По последним данным, в стране госпитализированы 22 320 человек, 2126 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких при наличии 2805 аппаратов ИВЛ, 440 025 человека находятся на карантине, 282 215 выздоровели.
Правительство страны ввело достаточно жесткие меры по борьбе с коронавирусом. Вся территория Польши теперь отнесена к "красной" зоне распространения COVID-19. Закрыты рестораны, бары, кафе. Они могут работать только на вынос. Все школьники перешли на дистанционное обучение. Детям и подросткам запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых с 8.00 до 16.00. Запрещены собрания более пяти человек за исключением людей, проживающих вместе. Маски обязательны в том числе на улице.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПольшаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Эксперты выяснили, когда российские банки могут поднять ставки по вкладам
08:04В Молдавии начался второй тур президентских выборов
07:51В Приамурье иномарка столкнулась с поездом
07:43На Сахалине рабочих уволили после видео об укладке асфальта
07:41Мариинский театр приехал в Москву на фестиваль "Зарядье"
07:21Назван главный способ отличить ложные симптомы рака от настоящих
06:58Израиль нанес ответный удар по объектам ХАМАС
06:58В Раде обвинили Зеленского в создании "лагерей смерти" на Украине
06:55Опрос показал, сколько заемщиков в России допускали просрочку по кредиту
06:43Фестиваль японской культуры в России J-Fest открывается онлайн
06:05В Ереван прибыли два самолета с российскими миротворцами
06:03Названа ключевая особенность новой российской вакцины от COVID-19
06:00В Польше обвинили Россию в испорченной репутации
05:29Из сектора Газа запустили две ракеты по Израилю
05:08Жителей центра Европейской России предупредили о сильном похолодании
05:06Илон Маск назвал коронавирус разновидностью простуды
05:00Азербайджан опроверг информацию об отзыве посла из России
04:36"Умер три года назад": бывшая жена прокомментировала смерть Джигарханяна
04:03Врач рассказала о скрытых угрозах коронавируса
03:33Полиция в Вашингтоне отогнала активистов от отеля со сторонниками Трампа
Лента новостейМолния