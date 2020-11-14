https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584611107.html

В Польше за сутки умерли почти 550 пациентов с коронавирусом

В Польше за сутки умерли почти 550 пациентов с коронавирусом

В Польше за сутки скончались 548 пациентов с COVID-19, это максимум с начала пандемии, сообщает министерство здравоохранения республики. РИА Новости, 14.11.2020

2020-11-14T12:50

2020-11-14T12:50

2020-11-14T12:50

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

польша

в мире

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ВАРШАВА, 14 ноя – РИА Новости. В Польше за сутки скончались 548 пациентов с COVID-19, это максимум с начала пандемии, сообщает министерство здравоохранения республики.В Польше в последнее время наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и числа летальных случаев. На прошлой неделе были зафиксированы антирекорды - 27 875 новых заболевших COVID-19 и 445 умерших за сутки.По данным минздрава, таким образом общее число летальных случаев достигло 10 045.За те же сутки лабораторные исследования выявили 25 571 случай коронавируса. Общее количество зараженных с начала эпидемии составило 691 118.Первый пациент с коронавирусной инфекцией был выявлен в Польше 4 марта. Это мужчина, прибывший из Германии. Он полностью выздоровел и был выписан из госпиталя на третьей неделе лечения.По последним данным, в стране госпитализированы 22 320 человек, 2126 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких при наличии 2805 аппаратов ИВЛ, 440 025 человека находятся на карантине, 282 215 выздоровели.Правительство страны ввело достаточно жесткие меры по борьбе с коронавирусом. Вся территория Польши теперь отнесена к "красной" зоне распространения COVID-19. Закрыты рестораны, бары, кафе. Они могут работать только на вынос. Все школьники перешли на дистанционное обучение. Детям и подросткам запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых с 8.00 до 16.00. Запрещены собрания более пяти человек за исключением людей, проживающих вместе. Маски обязательны в том числе на улице.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201113/migratsiya-1584365236.html

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584207420.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, польша, в мире